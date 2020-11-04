Расширенные санкции ЕС затронут лично Лукашенко – ТАСС

Совет стран Евросоюза намерен расширить санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси, об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, договорились постоянные представители всех 27 стран ЕС. В новом санкционном списке окажется и лично непризнанный президент Лукашенко.

«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — приводит агентство слова своего собеседника в Брюсселе.

Он заверил, что окончательно решение будет принято уже в ближайшие дни после чего его опубликуют и санкции вступят в действие.

Напомним, что ЕС и многие другие страны не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, так как прошедшие в августе выбор были сфальсифицированы. При этом после тайной инаугурации многие усомнились в праве Лукашенко называться даже уходящим президентом, ведь Конституция Республики оставляет это право лишь до момента инаугурации нового главы государства. В любом случае 5 ноября срок президентских полномочий Александра Лукашенко истекает окончательно, а для вступления в новый срок он не имеет законных оснований.

Санкции против режима Лукашенко были введены странам ЕС ранее, под них попали 40 высших чиновников режима, но не сам Лукашенко, хотя его включили в отдельный санкционный список Великобритания и Канада.

Санкции Запада против режима Лукашенко вводятся в связи с фальсификацией выборов и массовым насилием над мирными гражданами Беларуси.