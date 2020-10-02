Беларусь вводит свои санкции против представителей ЕС, не называя их имен

В ответ на введенные против 40 чиновников из режима Александра Лукашенко санкции Евросоюза Беларусь вводит собственный список санкций. Однако «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой» публиковать список представителей ЕС, которые в него входят, МИД не станет. Не говорится и, сколько в этом списке людей. Причина, по которой конкретным людям будет запрещен въезд в страну, также не уточняется.

Известно, что им будет запрещен въезд в Беларусь, кроме того, список будет действовать «в рамках интеграционных объединений», в которые входит Республика.

«Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — предупреждает МИД Беларуси в своем сообщении.

Также там заверили, что страна отказывается принимать «правительство в изгнании», которое ранее начала формировать непризнанный президент Светлана Тихановская. Дипломаты считают, что это начинание «обречено на провал».