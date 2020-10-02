МИД Беларуси: ЕС в ловушке иллюзорной картинки перманентной "борьбы добра со злом"

В Министерстве иностранных дел Беларуси, комментируя санкции, упрекнули Евросоюз в «продемократическом тоталитаризме», который на поверку оказался «еще более напористым, чем коммунистический». МИД не стал комментировать проблему по сути, ограничившись упреками в адрес ЕС и шуткой о сезоне отпусков.

«ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?» — передает БелТА вопрос МИДа.

Там также отметили, что работа над развитием отношений с Европой и результаты такой политики «были ощутимы для обеих сторон», но вместо соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, которое не было принято за «четверть века», в ЕС за несколько недель согласовали санкции против чиновников Лукашенко: «Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков», — пытаются иронизировать в МИДе.

«Продемократический тоталитаризм — еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют "правильной идеологии",

— говорится в сообщении дипломатов. — Такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная "борьба добра со злом", в которой все средства хороши, а в роли "зла" неизменно выступает легитимная власть»

Напомним, что ЕС ввел санкции против 40 высокопоставленных чиновников режима Лукашенко, которые, по мнению стран Запада, имеют отношение к массовому насилию над гражданами страны и фальсификации выборов президента Республики.