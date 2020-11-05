Команда КВН из Минска сменила заезженную пластинку в эфире "Первого канала"

В ходе своего выступления на фестивале «Голосящий КиВиН», запись которого продемонстрировали по «Первому каналу», команда КВН «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета исполнила песню про «ветер перемен» и сменила надоевшую «пластинку», чтобы можно было услышать голоса белорусов.

Артисты сделали так, что пластинка в проигрывателе вдруг начала играть, мешая расслышать речь выступающих, после чего решили сменить её.

«Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали её замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления, но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента… Белорусы меняют пластинку», — сказал лидер команды, выступая на сцене, физически заменив одну пластинку на другую.

После этих слов минская команда исполнила песню со словами: «Ветер перемен вокруг — поднять паруса! Пусть все услышат — у нас есть голоса».

Таким образом выступающие поддержали участников протеста против режима Александра Лукашенко в Беларуси, который продолжается уже почти три месяца, несмотря на насилие со стороны силовиков и многочисленные угрозы со стороны непризнанного президента и военных чиновников.