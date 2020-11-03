Иначе все закончится намного хуже: Навальный обратился к Лукашенко и предложил ему выход из кризиса

Судя по всему, российский оппозиционер Алексей Навальный, который на данный момент находится в Германии, где проходит курс реабилитации после выхода из комы, спровоцированной отравлением, готов не просто вернуться к нормальной жизни, но и заняться любимой работой. Более того, Алексей Анатольевич, если присмотреться к его последним действиям и заявлениям, отчетливо понимает то, о чем ранее говорили многие политологи: после громкой истории с отравлением его политический вес не только в России, но и на глобальной арене заметно вырос.

Возможно, именно по этой причине Навальный постепенно включается в политическую повестку и теперь уже говорит не только о внутрироссийских проблемах, но и позволяет себе затронуть темы, входящие в так называемую внешнюю геополитическую орбиту России.

К примеру, на днях оппозиционер дал интервью YouTube-каналу популярного оппозиционного белорусского ресурса NEXTA, в рамках которого напрямую обратился к действующему белорусскому президенту Александру Лукашенко. В своем заявлении Навальный предложил главе Республики вариант выхода из затянувшегося политического кризиса и предупредил, что в противном случае все может закончиться для Александра Григорьевича намного хуже.

«Александр Григорьевич, самым безошибочным действием было бы получение гарантий безопасности от белорусской оппозиции, от России, от Германии и США – подписать все необходимые бумаги, объявить пакт национального перемирия, после чего объявить новые выборы и с гарантиями безопасности отрезать себе где-нибудь в Беловежской пуще 20 километров и там жить, или уехать в Россию. Пусть избирается новый президент.

Любой другой вариант даст, наверное, возможность какое-то количество месяцев, может быть даже сколько-то лет остаться у власти, но в этом случае все закончится гораздо хуже. Предложенный мною вариант – очень хороший, но для Лукашенко он, вполне возможно, не звучит как хороший вариант», – заявил Навальный.