Так можно с президентом? Навальный жестко потроллил "бункерного дедушку" Владимира Путина

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в Германии, куда был доставлен спецбортом из омской ОДКБ в результате предполагаемого отравления неизвестным ядом, которое впоследствии было идентифицировано немецкими специалистами как боевое отравляющее вещество группы «Новичок».

Как бы там ни было, но врачам берлинской клиники «Шарите» удалось не просто вывести Алексея Анатольевича из комы, но еще и поднять на ноги. А сейчас он успешно проходит реабилитацию и постепенно возвращается к привычной социальной, общественной и, разумеется, политической жизни.

О том, что Алексей Навальный станет одним из самых узнаваемых российских политиков и заметно повысит степень своей популярности после инцидента с отравлением, говорили давно. Очевидным подтверждением этих догадок стало количество просмотров интервью оппозиционера блогеру Юрию Дудю, которое за три недели после публикации перевалило за отметку в 20 миллионов. Именно над этим фактом не так давно решил поиронизировать сам Навальный, попутно отвесив довольно резкую шутку в адрес российского президента Владимира Путина, назвав его «бункерным дедушкой».

На своей страничке в социальной сети Instagram оппозиционер опубликовал скриншот с перечнем самых просматриваемых роликов на YouTube-канале «Вдудь» и сопроводил его соответствующей записью.

«20 миллионов просмотров всего за три недели. Я очень рад. А вот бункерный дедушка пусть продолжает рассказывать, что оппозиция никому в России не интересна. Что ее никто не смотрит и поддержки у нее нет. А весь народ, дескать, только и мечтает, чтобы насладиться очередными его рассказами о половцах, печенегах и второй мировой», – написал Навальный.