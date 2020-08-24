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"Люблю, чтобы с перчинкой было": Дегтярев возглавит Хабаровское отделение ЛДПР

Политика
10:24, 24 августа 2020

"Люблю, чтобы с перчинкой было": Дегтярев возглавит Хабаровское отделение ЛДПР

Владимир Жириновский поручил врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтяреву стать координатором отделения ЛДПР в регионе.

Об этом рассказал сам Дегтярев, передает «Интерфакс».

«Договорились, что краевое отделение ЛДПР в Хабаровском крае возглавит впервые в истории партии врио губернатора – ваш покорный слуга. Учитывая, что мы в ЛДПР в крае – партия большинства, то это логично», – сообщил Дегтярев, добавив, что готов сотрудничать со всеми политическими силами. 

Врио губернатора заявил, что «прекрасно» понимает мотивацию всех недовольных происходящим в регионе. «Наболело, накипело, претензии к власти, к большой власти, я имею в виду, федеральной, претензии к госкорпорациям», – сказал Дегтярев, в очередной раз призвав протестующих прекращать акции и отметив, что они лишь вредят находящемуся под арестом бывшему губернатору Сергею Фургалу. 

Также Дегтярев сообщил, что первое заседание созданного по его решению Народного совета, куда он пригласил лидеров протестов, состоится в сентябре, а в ближайшие часы станут известны отдельные имена тех, кто войдет в организацию.

«Я заинтересован в диалоге со всеми. Я вообще люблю, чтобы с перчинкой было. К тем, кто протестует, отношусь с уважением», – подчеркнул он. По словам врио главы региона, Народный совет «судьбой Фургала заниматься не будет».

Напомним, Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора 20 июля, после отставки Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации заказных убийств. В Хабаровске проводятся акции в поддержку экс-губернатора. 

Тема: Дегтярёв

Теги: #Жириновский #Фургал #ЛДПР #Хабаровск

Рубрика: Политика

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