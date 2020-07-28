Дегтярев призвал "постепенно" прекращать протесты и предупредил о проблемах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к местным депутатам с просьбой успокоить протестующих.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны, с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать. Я призываю граждан беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не выходить на несанкционированные мероприятия», – заявил Дегтярев в ходе встречи с депутатами Законодательной думы Хабаровского края.

Он подчеркнул, что на мероприятия, которые изначально были стихийными, «со всей страны слетелись профессиональные провокаторы», и отметил, что таких провокаторов выявляют при содействии органов госбезопасности. «Ведется наблюдение, работает в том числе система распознавания лиц. Все эти люди понятны, с ними идет работа. Но это, к сожалению, не имеет ничего общего с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Ивановича Фургала», – сказал врио главы региона.

Чиновник выразил благодарность правоохранительным органам за обеспечение безопасности на акциях. «Это действительно редкий случай, когда такие акции ежедневные происходят без серьезных инцидентов. Но это ведь не вечно. Найдется "горячая голова", которая прилетит к нам из другого региона, и могут быть проблемы», – предупредил Дегтярев, попросив депутатов успокоить протестующих.

Ранее Михаил Дегтярев дал интервью приехавшему в регион Сергею Шнурову, в котором рассказал, что не мог выйти к протестующим из-за огромного объема работы, накопившейся с момента задержания и ареста Сергея Фургала.