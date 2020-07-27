"Неужто всё это наймиты?": Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске

Музыкант, сопредседатель «Партии Роста» и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров, прибывший в Хабаровск, где третью неделю проходят массовые протесты в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что намерен снять документальное кино о митингах.

«Официальная позиция "Партии роста" заключается в том, что требования протестующих должны быть услышаны», — передает «Интерфакс» заявление организации. Представители партии также выступают за перенос рассмотрения дела экс-главы региона в Хабаровский край — это основное требование протестующих.

Сам Шнуров также сочинил стихотворение о митингах и опубликовал его в своем Instagram: