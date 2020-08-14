В КНДР новый премьер, в Минске отпускают задержанных: главное к утру 14 августа

Сотрудники изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе протестов. Как пишет Tut.by, вечером 13 августа к ИВС приехал замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. По его словам, к утру 14 августа на свободу должны выйти все находящиеся в этом изоляторе. Он заявил также, что издевательств над задержанными не было.

Сам министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в эфире Общенационального телевидения извинился за травмы, которые во время протестов получили «случайные люди». Он отметил, что с 10 августа протесты перестали быть мирными, а наезды протестующих на силовиков он сравнил с покушениями на убийство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем готовит обращение к жителям страны. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает «Коммерсантъ FM».

В Венесуэле на 71-м году жизни скончался мэр Каракаса Дарио Вивас, болевший коронавирусом. «С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», – цитирует ТАСС Twitter генерального прокурора Боливарианской Республики Тарека Вильяма Сааба.

Вашингтон отказался от помощи Москвы в разработке вакцины от коронавируса, рассказали в интервью CNN некие российские чиновники. По их словам, причина этому кроется во взаимном недоверии между двумя странами.

Глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз тем временем заявил, что разрабатываемые в США вакцины от COVID-19 вряд ли будут зарегистрированы раньше ноября, передает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил главой правительства Ким Док Хуна. Находившийся на этой должности с 2019 года Ким Чжэ Рен освобожден от обязанностей премьера, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Теперь он будет заместителем председателя ЦК ТПК.