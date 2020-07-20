"Это надежнее, чем вакцина": вирусолог назвал альтернативную защиту от ковида

Международное агентство Bloomberg сообщило, что еще в апреле ряд российских топ-менеджеров и чиновников были вакцинированы от коронавируса.

Sobesednik.ru попросил вирусолога, профессора Александра Чепурнова прокомментировать слухи о вакцинации первых лиц в государстве.

– Если бы передо мной стояла задача вакцинировать людей, чье здоровье находится в государственном приоритете, я бы ни за что не стал колоть препарат, который не прошел весь необходимый цикл клинических испытаний, – отметил профессор. – А пошел бы более надежным, безопасным и гарантирующим результат путем — использовал бы иммуноглобулины из сыворотки крови уже переболевших данным вирусом людей.

Известно, что у переболевших коронавирусом образуются антитела, которые успешно применяются в лечении больных. Возможно, это и было сделано, просто в СМИ было подано как вакцинация.

– В этой версии смущает и то, что премьер Мишустин-то все-таки болел. Вряд ли вакцинация випов обошла бы его стороной.

– Да, это тоже.

– Сообщается, что вакцина была готова уже в апреле. Могла она появиться в России раньше всех в мире?

– Создание вакцины — дело несложное. Достаточно инактивировать вирус, и в ослабленном состоянии он и будет вакциной — будет пробуждать иммунитет человека на борьбу с заразой. Но главные сложности – в последствиях вакцинации. В том числе и отдаленных.

Например, одна из первых вакцин против лихорадки Эбола была быстро изготовлена по такому типу. Но когда ее стали вводить животным, выяснилось, что они погибают даже быстрее, чем если бы заразились естественным путем. Это риски. Поэтому я и сомневаюсь, что кто-то решился бы ставить «сырую» вакцину, не прошедшую все клинические испытания — а это месяцы и даже годы.

Почему, вы думаете, Китай не спешит представить свое лекарство, хотя они начали работу раньше российских ученых? Именно поэтому. Ну если только эти наши топ-менеджеры и чиновники не взяли все риски на себя, решив стать первыми испытателями нового препарата.