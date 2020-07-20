Bloomberg: топ-менеджеры крупных компаний имели доступ к вакцине уже в апреле

Источники издания Bloomberg сообщили, что некоторые представители правительства и крупных компаний уже в апреле имели доступ к вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

Их имена не называются, но известно, что среди них есть топ-менеджеры «Русала» и «Фосарго».

Напомним, что вакцина центра имени Гамалеи уже прошла первую фазу испытаний на 40 людях и без публикации данных приступила к следующей фазе. Третья фаза стартует 3 августа. Данные исследований пока засекречены.

Источники Bloomberg утверждают, что у некоторых участников эксперимента отмечали мышечные боли и повышение температуры.

Напомним, ранее три страны обвинили российских хакеров в попытке выкрасть информацию о разработке вакцины против коронавируса.