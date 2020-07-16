Три страны обвинили Россию в хакерской атаке на разработчиков вакцины от ковида

На сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании опубликовано заявление, в котором утверждается: российская группа хакеров Cozy Bear попыталась похитить их лабораторий информацию о разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Новая газета».

К обвинению присоединились ведомства США и Канады. Они утверждают, что хакерская атака «почти наверняка» связана с российскими спецслужбами.

В МИДе уже прокомментировали эти обвинения: «Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже настаивает, что Россия не имеет отношения к упомянутым инцидентам.