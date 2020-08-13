Комик Слава Комиссаренко: Репрессии в Беларуси сопоставимы лишь с Северной Кореей

Популярный белорусский стендапер, участник многих комедийных телепроектов («Смех без правил», «Comedy Battle», «Stand Up») Слава Комиссаренко заявил Sobesednik.ru, что никто в его стране не любит Лукашенко «уже со второго срока».

Слава родился в Минске, но в последние годы живет и работает в Москве. Молодой человек публикует в соцсетях посты в поддержку своих сограждан и призывает силовиков прекратить избивать мирных протестантов.

– В стране отключили интернет в день голосования, его до сих пор нет. Я стараюсь поддерживать связь с друзьями. Думаю, сейчас начнется месть, начнутся фиктивные дела против всех, – полагает комик.

– На ваш взгляд, большинство белорусов все-таки за или против Лукашенко?

– Его никто не любит уже со второго срока. Люди просто жить хотят, чтобы у них было право голоса, право выбора.

Несколько сроков назад у нас была демонстрация, когда мы просто хлопали в ладоши, без каких-либо лозунгов. Подъезжали автозаки, забивали всех дубинами в асфальт, пришили многим фиктивные дела, многих отчислили из университетов, уволили с работы.

Уровень репрессий, который существует в Беларуси последние 20 лет, несопоставим ни с одной страной мира, разве что с Северной Кореей. Надеюсь, хоть сейчас мир увидит, что у нас происходит.

Но пока Владимир Владимирович звонит и лично поздравляет Александра Григорьевича, я не знаю, что тут можно сделать.