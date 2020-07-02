В Белоруссии сообщили о задержании помощницы Бабарико, работавшей с ним 20 лет

Штаб находящегося под стражей экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил о задержании его помощницы.

«По нашей информации, сегодня вечером Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, была задержана ДФР, а затем доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите», – цитирует «Интерфакс» сообщение.

Виктор Бабарико с 19 июня находится под стражей, также был арестован его сын Эдуард. Были задержаны шесть членов правления Белгазпромбанка и по меньшей мере двое руководителей региональных филиалов организации. По словам генпрокурора Александра Конюка, все они «создали угрозу интересам национальной безопасности страны».

Генпрокуратура Белоруссии 1 июля назвала законным задержание Виктора Бабарико, той же позиции придерживается суд Центрального района Минска.

Белорусские правозащитники признали Бабарико политзаключенным. Евросоюз потребовал освободить бывшего главу Белгазпромбанка и его сына.