Соловей: Иск к Путину – шаг к демонтажу режима. Он рухнет в 2021-м за три дня

Верховный суд зарегистрировал иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию. Его подали политолог Валерий Соловей, депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев и юрист Сергей Бочаров. По их мнению, проведение голосования 1 июля – это угроза жизни людей, и, следовательно, преступление.

Такие же иски недавно подавали ещё два человека – и оба Верховный суд принять отказался. А иск Соловья и его сподвижников зарегистрировал. Что значит и чего добивается политолог, Sobesednik.ru спросил у самого Валерия Соловья.

Валерий Соловей // Фото: Facebook

«В ходе плебисцита надо показать, что власть цинично обманывает нас»

– Я знаю, что по поводу нашего иска уже идет торг, – говорит Соловей. – Администрация президента давит на Верховный суд, в частности на главу ВС, чтобы был отлуп. Но ВС за это что-то, видимо, просит.

– Интересно, что?

– Думаю что это конфиденциально. Но злые языки мне уже успели сообщить, что это вызвало напряжение между АП и ВС.

Пока нам не отказали. Если наш иск отклонят, мы тут же опротестуем отказ — в течение часа буквально.

– А что вообще происходит? Уже есть несколько попыток граждан привлечь Путина к суду.

– Это, с моей точки зрения, превосходная и законная форма борьбы. Те, кто использует эти методы и инструменты, конечно, понимают, что шансы на реализацию исков, мягко говоря, не велики. Но это по крайней мере позволяет привлечь общественное внимание. В нашем случае это вполне удалось.

– Но при этом все прекрасно понимают, что это «исковое движение» не будет иметь никакого продолжения. Поправки будут приняты, а иски и апелляции будут отклонены всеми судами России.

– Но ведь мы и не рассматриваем это как решающее сражение. Просто когда вы ведете войну – а оппозиция и даже все российское общество в широком смысле ведет войну, то вы должны использовать все возможности и выстраивать стратегию, а не делать ставку на что-то одно и отчаиваться от проигрыша.

Так что даже плебисцит 1 июля не имеет стратегического значения, но в ходе этого плебисцита надо показать, что власть цинично обманывает нас. Нашим иском мы это показываем. Его суть предельно проста: если вы отменили плебисцит 22 апреля, когда эпидемическая ситуация была ещё не такой страшной, то почему вы его решили проводить 1 июля, когда она гораздо хуже? Ведь это противоречит статье Конституции о защите жизни и здоровья граждан.

То есть надо отрабатывать все возможности и двигаться к понятной цели – демонтажу режима. Демонтаж будет осуществляться не путём голосования или неприхода на голосование...

– А как?

– Он будет осуществляться на улицах и площадях. Но не сейчас – позже.

А голосование важно для того, чтобы консолидировать людей, продемонстрировать способность к мобилизации. Тут надо использовать любую возможность для мирной законной борьбы. А это именно мирная и законная борьба – в пределах любой версии Конституции. Старой и новой.

Решительных сражений будет много, они развернутся с осени в виде массовых выступлений. Но судьба политической системы решится в следующем году. Система рухнет. Она будет сопротивляться, а рухнет она, как обычно это бывает в России да и вообще в истории, в течение трёх дней.

– Табакерка или шарфик?

– Будет более сложная, думаю, механика. Но в общем итог более или менее уже запрограммирован.

«Было сложно собрать тех, кто выступил бы истцами. Люди боялись»

– Валерий Дмитриевич, у меня есть конспирологический вопрос. Дело в том, что когда иск к Путину подал глава Чувашии, пошли разговоры о том, что это делается для того, чтобы создать картину демократии. Мол, даже на Путина у нас можно подать иск, никто ничего не боится. Что все это блеф и согласованные телодвижения.

– Что ж, понятно. Я отношусь к этому с благожелательной иронией. Нам было очень сложно собрать людей, которые бы выступили истцами. Были люди, во всех других отношениях заслуживающие уважения, которые из-за страха отказывались выступать истцами. Так что это совсем не такое уж безопасное и безобидное занятие.

Но мы сделали то, что считали необходимым и что лично я считаю своим гражданским и человеческим долгом.

– Валерий Дмитриевич, все знают, что из-за за вашей позиции вас попросили уволиться из МГИМО. Но всё же вам есть что терять, вы всё-таки не шаман, которому нечего терять, кроме бубна. Скажите, пожалуйста, кто за вами стоит?

– Моя собственная совесть. А в этом деле кроме меня выступают два депутата Мосгордумы – Евгений Ступин и Олег Шереметьев, и юрист Сергей Бочаров. Очень достойные люди. Так что мы там вчетвером друг за друга.

Я хорошо знаю, что я делаю и ради чего я это делаю. И я твердо уверен, что мы добьемся успеха. Не в иске, а в исторической перспективе. И довольно скоро. Я не знаю, как вам передать это чувство убежденности. У меня никакого сомнения в этом нет просто потому, что я знаю больше, чем другие. И поэтому я прекрасно знаю, что мы добьемся успеха. Вот мы и идем шаг за шагом. Движемся к вполне понятной ясной цели.