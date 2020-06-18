Верховный суд отклонил очередной иск против путинского указа о голосовании

Исковое заявление гражданина РФ Геннадия Рудяка, который хотел оспорить в Верховном суде указ президента РФ Владимира Путина о проведении всенародного волеизъявления по поправкам в Конституцию, было отклонено. Это указано на сайте суда.

Это уже не первый подобный случай. Ранее «Интерфакс» сообщал о том, что иск Виктора Мещеринова по тому же вопросу также был отклонен Верховным судом.

Подобный иск был подан также депутатами Мосгордумы от КПРФ Евгением Ступиным и Олегом Шереметьевым, а также юристом Сергеем Бочаровым и политологом Валерием Соловьем. Об этом в своих соцсетях рассказывали сами участники обращения. Они уверены, что голосование во время эпидемии коронавируса нарушает права и свободы граждан, а также противоречит действующей Конституции РФ.

«Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Можно спасти многих от заражения на голосовании», — комментирует свое решение Ступин.