Арестант из "списка Титова" и приказ голосовать от ПИКа. Главное к утру 12 июня

Бывшего руководителя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова из «списка Титова», созданного для того, чтобы помочь обвиненным в преступлениях предпринимателям вернуться в страну, задержали в аэропорту, когда он прилетел в Россию, передает РБК. Суд арестовал его до 10 августа. По словам представителя бизнес-омбудсмена Бориса Титова, арестант активно сотрудничал со следствием как только ему стало известно об уголовном деле против него. Там пояснили, что следователи полностью согласовали его прилет. Его адвокаты считают, что конфликт можно было уладить в гражданском суде.

«Открытые медиа» сообщили, что в компании ПИК от сотрудников требуют проголосовать на плебисците по Конституции. Издание со ссылкой на сотрудников приводит скриншоты переписки с менеджерами фирм и раскрывает их имена. По версии, которую рассказали журналистам работники ПИКа, «просьба об обеспечении явки» поступила на уровень президента застройщика Сергея Гордеева. Как именно должны голосовать сотрудники, менеджеры не уточняют — «это дело лично каждого человека».

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что не намерен продавать полиции США свою технологию распознавания лиц, «пока не появится основанный на правах человека национальный закон, который будет регулировать использование этой технологии», пишет The Washington Post. Ранее IBM полностью отказалась от создания таких камер, а в Amazon заявили, что не намерены продавать свою систему полиции как минимум в течение года.

Рок-фестиваль «Нашествие» был отменен в связи с коронавирусом, говорится на сайте мероприятия. По словам губернатора Тверской области Игорь Руденя, его не удастся провести в этом году из-за предписаний Роспотребнадзора, где считают, что концерт может повлиять на распространение коронавируса. Уточняется, что уже проданные билеты будут действительны на следующем «Нашествии» в июле 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин учредил новую награду – памятную медаль «за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"», которая была организована в период пандемии dobro.ru, ОНФ и рядом волонтерских организаций.