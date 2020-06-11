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Amazon на год запретит полиции США использовать свою систему распознавания лиц

Общество
10:27, 11 июня 2020

Amazon на год запретит полиции США использовать свою систему распознавания лиц
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Amazon Rekognition не будет использоваться полицией США в течение года. Об этом говорится в заявлении компании.

Мораторий по использованию системы распознавания лиц не будет распространяться на организации, которые занимаются поиском детей, жертв торговли людьми или поиском членов семьи. 

В компании настаивают на ужесточении законодательных норм по применению подобных технологий. Как ранее писал Sobesednik.ru, ещё осенью там заявили, что намерены подготовить собственный пакет законов по этому поводу и передать его на рассмотрение в Конгресс США. Как поясняют в Amazon, временный мораторий даст законодателю время для решения этой проблемы.

В июле 2018 года американский союз защиты гражданских свобод протестировал систему на изображениях 535 конгрессменов: 28 из них ошибочно причислили к преступникам. В MIT считают, что Amazon Rekognition недостаточно точно определяет лица афроамериканцев.

Теги: #Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

Рубрика: Общество

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