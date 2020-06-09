IBM предложила властям США отказаться от распознавания лиц после убийства Флойда

Технологическая компания IBM заявила, что намерена прекратить разработку систем распознавания лиц в связи с убийством Джорджа Флойда, предложив Конгрессу США отказаться от её закупок и у других поставщиков. Об этом говорится в заявлении её главы Арвинда Кришны.

По его словам, систему нельзя использовать «для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или в любых других целях, которые не соответствуют нашим [компании] ценностям, а также принципам доверия и прозрачности».

Там также призвали Конгресс провести реформу полиции, а также подойти более ответственно к использованию высоких технологий и предоставлять больше возможностей для получения образования всеми гражданами.

Осенью после скандала вокруг продажи системы распознавания лиц Amazon Rekognition, компания Amazon заявила, что намерена самостоятельно разработать законодательство в этой сфере и предоставить его на рассмотрение властей США.