Песков заявил об отсутсвии у Кремля интереса к мнению граждан по видеонаблюдению

«Пусть этих критиков это и гложет изнутри, а у нас все нормально», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об опасениях части граждан России о законности использования системы распознавания лиц и видеонаблюдения для слежки за людьми.

В своем ответе он также сослался на опыт Великобритании, в которой, по его словам, видеонаблюдение существует уже на протяжении 20 лет. Он также отметил, Что в России она также была реализована и до этого.

«Камеры и до коронавируса работали и преступников искали, и убийц находили, и насильников, и педофилов. Это все было. И камеры на дорогах работают», — пояснил он в эфире RTVi (цитата по «Медиазоне»).

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно делал заявления об использовании видеокамер на улицах города для слежки за людьми, которым предписана обязательная самоизоляция, а также для поиска мигрантов.