Песков не исключил вариант раздачи денег россиянам, но усомнился в этом

Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

"Возможен голод": Кончаловский и Высоцкая запаслись продуктами на 3 месяца вперед
Фото в статье: Global Look Press

"Пик нагрузки на больницы пройден": эксперт об улучшении ситуации с коронавирусом
Фото: Global Look Press

Андрей Мовчан: Для россиян в каком-то смысле наступает новый конец 90-х
Фото в статье: Дмитрий Соколов

"За каждой заявкой скрывается история чьей-то жизни". Записки COVID-волонтера
Global Look Press

Андрей Кончаловский: Надеюсь, мы отделимся от Европы каменной стеной
Global Look Press

С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Путин без танков: что покажут телеканалы 9 мая вместо Парада Победы
Евгений Фролов / фото: Global Look Press

Спортивный юрист: "Крылья" не могут запретить своему вратарю критиковать Путина
Урганты // фото: Global Look Press

Эти ироничные и смешные Урганты
Global Look Press

Млечин о пропавшем лидере КНДР: Ким Чен Ын мертв или прячется в бронепоезде
Александр Калягин // Фото: Global Look Press

Чемпион "онлайн-гастролей": театр Александра Калягина собрал больше всего зрителей
Фото: Global Look Press

Дмитрий Гордон: Зеленский остался хорошим парнем. Только глаза погрустнели
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Планы на онлайн-выходные: Международный день джаза и виртуальный Бессмертный полк
Майские праздники-2020: как отдыхаем, что с погодой и кому надо продлить пропуска
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?

Новости дня

30 апреля, четверг

[16:02]Руководителей тушения пожаров защитят от уголовных рисков
[15:31]Федерер предложил объединить женский и мужской теннис. Главы ATP и WTA согласны
[14:54]В Беларуси построят новый нефтепровод для уменьшения зависимости от России
[14:33]Специалист ВОЗ не гарантировала, что переболевшие COVID-19 не заболеют вновь
[14:08]Песков заявил об отсутсвии у Кремля интереса к мнению граждан по видеонаблюдению
[14:00]Субдилеры с прошлого года продают российские аппараты ИВЛ с наценкой 50-80%
[13:44]Песков не исключил вариант раздачи денег россиянам, но усомнился в этом
[12:44]Верховный суд просит не помещать в СИЗО подозреваемых в нетяжких преступлениях
[11:56]В Украине женщина, впала в невменяемое состояние и убила дочь
[11:04]3093 из 7099 новых случаев COVID-19 приходятся на Москву
[10:38]Житель Пензы ответит в суде за призывы ликвидировать больных коронавирусом
[10:00]Ликвидация террористов на Урале и смерть мэра Ставрополя. Новости к утру 30 апреля

29 апреля, среда

[22:05]Российские ученые выпили гомеопатическое слабительное с тостом "За науку!"
[21:16]ФБК нашел две квартиры и дом в США у Малышевой и ее сыновей
[20:42]Болеющие коронавирусом отнимают лекарства у ревматических пациентов
[19:34]17 регионов приступили к разработке программ по страхованию жилья от ЧС
[18:44]Промышленные предприятия в Москве получат 1,5 млрд рублей госпомощи
[17:57]Журнал Vademecum будет защищать деловую репутацию в суде
[16:54]Семь человек задержано по подозрению на сбыт просроченных аппаратов ИВЛ
[16:30]Экс-сотрудник салона связи перевел 450 тысяч со счетов клиентов себе
[16:00]В РПЦ назвали решение по Андрею Кураеву принятым "по совести"
[15:52]В Татарстане женщина с двумя детьми ушли в лес с буханкой хлеба и луком
[15:15]Владелец сети салонов в Кирове вышел на одиночный пикет из-за запрета на работу
[15:03]Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу 27 июля, обратился в ЕСПЧ
[14:29]В Мумбаи скончался актер, сыгравший полицейского в "Миллионере из трущоб"
[14:11]Суды обязали доказывать возможность подозреваемых влиять на следствие
[13:40]"Аэрофлот" заявил о вводе ваучеров вместо возврата денег за отмененные рейсы
[13:13]Под Смоленском задержаны контрабандисты, перевозившие драгметаллы на 200 млн
[12:43]Эксперты считают, что пандемия практически не повлияет на результаты выпускников
[11:35]Бастрыкин взял на контроль расследование дела о пожаре в Выборге
[11:05]В РФ за сутки зафиксирован 5841 случай заражения COVID-19, прирост составил 6,2%
[10:48]Арендующие федеральное имущество кинотеатры освободили от платежей на три месяца
[10:00]В тайге в 200 километрах от Усть-Кута задержаны чиновники с канистрами бензина
[09:38]От колбасы и сладостей россияне отказываются менее охотно, чем от алкоголя
[08:59]Сайт Vademecum заблокирован менее чем через сутки после уведомления от РКН
[08:28]Пожар в Выборге и почти миллион безработных россиян: главное к утру 29 апреля
[07:59]Площадь пожаров в Сибири превысила 25 тысяч га, локализовано около половины

28 апреля, вторник

[22:36]Медицинский журнал Vademecum назвал нарушением Конституции предписание Генпрокуратуры
[22:00]Волонтеры в Москве выгуливают 120 собак
[20:42]В ближайший месяц в России могут начать производить экспресс-тесты на COVID-19

Фото: Depositphotos
Диетолог Ковальков рассказал, как питаться, чтобы не толстеть в самоизоляции
Global Look Press
Сезон цветений: как отличить аллергию от коронавируса и не заразиться COVID-19
Фото в статье: Depositphotos
Как вернуть деньги за невозвратный авиабилет по России. Инструкция
Фото: Global Look Press
Ура, кредитные каникулы! Как получить отсрочку по выплате кредитов
Фото: Global Look Press
Имбирь ли больному товарищ? Как не стать жертвой мошенников в пандемию
Петр Ярополов, Ольга Орлова // Фото: соцсети
Народные герои: кто из россиян отличился человечностью в апреле
Фото: Global Look Press
Губернаторы-любовники и ДТП с медведем: что обсуждали в региональных чатах
Фото: Global Look Press
Трактор – лучшее средство от COVID и матерящийся чиновник: топ смешного в Сети
Фильм «Заражение» // стоп-кадры в статье: YouTube
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу

Песков не исключил вариант раздачи денег россиянам, но усомнился в этом

Политика
13:44, 30 апреля 2020

Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press
Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые меры поддержки российской экономики со стороны государства исключать нельзя, но до их принятия пострадавшим от кризиса придется довольствоваться уже объявленными решениями.

«Нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться», — пояснил он в эфире телеканала RTVi (цитата по «Коммерсанту»).

Он также не уверен, что меры по поддержке населения и бизнеса в виде прямой выдачи денежных средств всем или части граждан, которые применяются в США и во многих других государствах достаточно эффективны. Он пояснил, что Кремль рассматривает уже принятые меры в РФ как более целесообразные.

Песков заверил, что Россия в состоянии преодолеть кризис и сгладить его последствия за счет накопленных средств, не останавливая выплаты в части социальных обязательств. Однако тем, у кого нет возможности преодолеть кризис, вызванный режимом «нерабочих дней», продленным до конца майских праздников, представитель Кремля рекомендовал попробовать воспользоваться теми мерами поддержки, которые уже были анонсированы правительством и регионами. 

Напомним, что ранее Песков выступил с критикой в адрес пакета мер поддержки экономики «5 шагов для России», продвигаемого оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Призвавшего выдать каждому гражданину страны по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребенка Навального он упрекнул в популизме и в отсутствии необходимых компетенций.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Песков

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

Московский депутат закопался в мусор

Читать далее >

Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Политика

В Беларуси построят новый нефтепровод для уменьшения зависимости от России

Читать далее >

Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Политика

Песков не исключил вариант раздачи денег россиянам, но усомнился в этом

Читать далее >

Политика
Илья Яшин отменил свадьбу, но подарки возвращать не собирается
Вирус жадных не боится
Президент расправил плечи и угодил на мозаику. Итоги недели одним предложением
Любил мотоциклы и женщин: 5 историй о "советском Джеймсе Бонде" Рихарде Зорге
Общество
Проект "Авторы Победы": "Даже не верится, что война кончается"
"Спасаясь от оспы, стала жертвой простуды": известные люди, проигравшие вирусам
Жванецкий, Арманд и Чайковский. Кто из известных россиян сталкивался с холерой?
Мошенники штрафуют россиян за нарушение самоизоляции. Как не попасться на уловку?
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Онлайн-митинги – это нам в самый раз, политическая жизнь в России вообще призрачна. Что до виртуальности – в ней теперь будет проходить большая часть мировых событий. Вон лидер Северной Кореи полностью переместился в виртуальное пространство и оттуда посылает приветы и благодарности рабочим своей страны

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Мы же, простые россияне, теснящиеся в небольших квартирках на фоне свирепой полиции, должны понимать: в этой большой игре наши жизни играют не главную роль. Тысяча мертвых тел туда, тысяча сюда – что это значит по сравнению с битвой гигантов за Кремль!

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Но в сегодняшней пандемии есть много очень странных и абсолютно непонятных вещей. Самое удивительное для меня – это её поразительная географическая неравномерность. 90% этой пандемии бушует в самых развитых и передовых странах – в Западной Европе и США

Культура и ТВ
Продюсер "Маски" рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Актриса Марта Тимофеева – маленькая коллега голливудских звезд
Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко: Эту пандемию можно сравнить с войной
60-летний Дмитрий Харатьян и его команда развозят продукты пожилым людям
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин опустил родного брата, назвавшего его жену содержанкой
О врачах и актерах: что делают для победы над COVID знаменитые киномедики
Лариса Лужина: В войну отец умирал от истощения, но всегда отдавал мне свой хлеб
Илья Резник раскритиковал людей, не соблюдающих самоизоляцию

Здоровье
Врач назвал самый надежный препарат для профилактики коронавируса
Азитромицин увеличивает риск смерти при коронавирусе
Смертность от коронавируса оказалась намного меньше ожидаемой
Что болит при коронавирусе? Врач перечислил органы, страдающие от COVID-19
Туризм
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
Известный российский музыкант самоизолировался на Мальдивах
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Свежий номер
Пабло Пикассо // фото: Global Look Press
Философия войны Пабло Пикассо: 83 года легендарной "Гернике"
Фото в статье: Global Look Press
"Идея туманна": экономист Евгений Ясин раскритиковал крупнейшую реформу МГУ
Кирилл Дмитриев с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Теневой олигарх, плейбой и вероятный преемник. Кто он – глава РФПИ Дмитриев?
Global Look Press
Режиссёр Илья Хржановский: Уголовное дело на Украине – это чья-то заказуха
фото: Global Look Press
Путин, Сечин, Новак? Кто мог заработать миллиарды на сливе о срыве сделки ОПЕК+

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Наталья Поклонская и схиигумен Сергий / фото в стать: скриншоты Youtube
Александр Дворкин:
Вокруг экс-духовника Поклонской сложилась экстремистская секта
Чулпан Хаматова / Фото в статье: кадры из фильма «Доктор Лиза» / YouTube
Муж доктора Лизы:
Только Чулпан Хаматова могла так точно сыграть ее в кино
Фото: Global Look Press
Адвокат Ольшанский:
Это незаконно – штрафовать водителей, не имеющих пропусков
Юрий Быков // Фото: Global Look Press
Режиссер Юрий Быков:
Фильм про 20 "нулевых" лет станет сюрпризом для Путина
Фото в статье: Global Look Press
Экономист Хестанов:
Если нефть уйдет в пол, уровень жизни упадет еще в 5 раз
Фото в статье: Instagram
Надежде Бабкиной для выздоровления посоветовали интим 5 раз в день и шоколад
Тимати в новом клипе «С чистого листа» / фото: скриншот Youtube
"Зашквар и госзаказ!": видео Лепса и Тимати про обнуление побило рекорд дизлайков
Global Look Press
Боня резко ответила Собчак, обозвавшей ее "тупой блогершей"
Фото: личный архив Гогена Солнцева
"Вернулась с того света": друг певицы рассказал правду о ее болезни
Лена Миро / Фото: Instagram
Лена Миро грубо высмеяла Лидию Федосееву-Шукшину за обман с квартирой
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Побег в леса как нарушение режима: на Урале поймали прятавшуюся от вируса семью
Фото: Depositphotos
Врач развеяла миф об эффективности лимона, чеснока и имбиря против коронавируса
^