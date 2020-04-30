Песков не исключил вариант раздачи денег россиянам, но усомнился в этом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые меры поддержки российской экономики со стороны государства исключать нельзя, но до их принятия пострадавшим от кризиса придется довольствоваться уже объявленными решениями.

«Нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет. Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться», — пояснил он в эфире телеканала RTVi (цитата по «Коммерсанту»).

Он также не уверен, что меры по поддержке населения и бизнеса в виде прямой выдачи денежных средств всем или части граждан, которые применяются в США и во многих других государствах достаточно эффективны. Он пояснил, что Кремль рассматривает уже принятые меры в РФ как более целесообразные.

Песков заверил, что Россия в состоянии преодолеть кризис и сгладить его последствия за счет накопленных средств, не останавливая выплаты в части социальных обязательств. Однако тем, у кого нет возможности преодолеть кризис, вызванный режимом «нерабочих дней», продленным до конца майских праздников, представитель Кремля рекомендовал попробовать воспользоваться теми мерами поддержки, которые уже были анонсированы правительством и регионами.

Напомним, что ранее Песков выступил с критикой в адрес пакета мер поддержки экономики «5 шагов для России», продвигаемого оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Призвавшего выдать каждому гражданину страны по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребенка Навального он упрекнул в популизме и в отсутствии необходимых компетенций.