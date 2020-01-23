В центре внимания
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский: Это разрушение Путиным остатков государственности
Когда обещания Путина из послания-2020 станут реальностью
Почему не могут найти "террористов", рассылающих сообщения о бомбах?

Новости дня

23 января, четверг

[18:35]Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно
[18:08]Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана
[18:06]Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН
[17:53]Иран разослал странам уведомления о полном устранении риска для авиарейсов
[17:42]В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей
[17:28]Зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом в Сингапуре
[17:24]Греф похвалил политику ЦБ и заявил, что уйдет при смене вектора развития банка
[17:16]Памфилова призвала провести "эксклюзивное" голосование за изменение Конституции
[17:16]В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли поймать сбежавшего из цирка слона
[16:58]Проверка МВД не выявила преступления в словах Кадырова об убийствах и посадках
[16:57]Полицию обяжут уведомлять родственников пострадавшего в течение 24 часов
[16:55]ФСИН в счет компенсации обучения потребовала с выпускника почти 3 млн
[16:54]Приговор бросившему камень в посольство РФ украинскому экс-чиновнику обжалован
[16:53]Собянин намерен с помощью системы распознавания лиц искать мигрантов
[16:34]Болгария объявила в розыск троих россиян, причастных к отравлению бизнесмена
[16:13]Двое школьников из Снежинска с осени готовили расстрел одноклассников
[15:35]Москвичей предупредили об опасной погоде из-за ветра до 17 м/с до конца недели
[15:35]Власти Китая изолируют второй город из-за эпидемии пневмонии нового типа
[15:35]Московский суд разрешил ФНС требовать данные о звонках абонентов
[15:17]В ГД не поддержали возврат доли от налога на места из-за разрыва между регионами
[15:07]Осужденному за статус про Путина грозит 200 тысяч штрафа за новое нарушение
[14:41]Полиция Москвы сообщила о 3 тысячах задержанных на политических акциях в 2019-м
[14:29]Большинство россиян сочли загрязнение окружающей среды главной мировой угрозой
[13:58]Путин счел порядочной семью Наамы Иссахар после встречи с ее матерью
[13:53]Блокировка ФСБ почтового сервиса не остановила волну "минирований"
[13:49]СК будет настаивать на принудительном лечении убийцы мальчика в Нарьян-Маре
[13:48]Деньги на обещания Путина могут забрать из налоговых льгот госкомпаниям
[13:46]Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила "спецназ от медицины"
[13:42]Источник в ФНС раскрыл спрятанную недвижимость сестры Мишустина на 900 млн
[13:08]В ГД обещают не обнулять президентские сроки Путина и Медведева из-за поправок
[12:59]432 депутата одобрили принятие поправок в Конституцию в первом чтении
[12:44]Глава Минкульта удалила из ЖЖ старые посты о наркотиках и нелюбви к театру
[12:20]Путин поручил кабмину подумать над созданием "Великой русской стены"
[11:59]Стендапер, пошутивший год назад о Путине, покинул Россию из-за проверки МВД
[11:29]Цена на сигареты из-за маркировки и роста налогов может вырасти на 20–25%
[11:19]571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено
[11:18]Трое граждан США погибли при крушении пожарного самолета в Австралии
[10:49]Неизвестные расстреляли двоих постояльцев гостиницы на юго-западе Москвы
[10:17]WADA запретило Московской антидопинговой лаборатории тестировать спортсменов
[09:53]Небольшой снег, -4 градуса и порывистый ветер пообещали москвичам 23 января

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

Собянин намерен с помощью системы распознавания лиц искать мигрантов

Общество
16:53, 23 января 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал окончательное внедрение системы распознавания лиц в метрополитене до 1 сентября 2020 года, передает «Интерфакс».

«Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене», — заявил глава города.

Он также сообщил, что «за длительный период» в Москве «в разы снизилась преступность — убийства, тяжкие преступления, грабежи, кражи, угон машин», передает его слова ИА «Москва».

По мнению Собянина, развитие системы предоставляет «принципиально другие возможности», в частности камеры в течение нескольких секунд вычислять местоположение людей, находящихся в розыске.

Собянин призвал, используя систему, чтобы «выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее».

Теги: #Москва #Миграция

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей

Читать далее >

Политика
Козак наденет мантию?
Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН
Памфилова призвала провести "эксклюзивное" голосование за изменение Конституции
Греф похвалил политику ЦБ и заявил, что уйдет при смене вектора развития банка
Общество
Австралийское KFC раскритиковали за сексуализированную рекламу
Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана
Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно
В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Скандал с судьбой фильма «Дау» в России усилиями Минкульта будет лежать в глобальной плоскости «что такое хорошо и что такое плохо»

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Изучать исторические документы в наш быстрый век желающих мало, поэтому – доверие к тому, чья трактовка ближе к твоему взгляду на мир

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российский студент должен понимать, что умение промолчать и в целом затихариться гораздо продуктивней умения высказываться по любым вопросам

Культура и ТВ
Фото со съемок сериала "Первого канала" "Ученица Мессинга"
Иван Краско: Наша актерская династия продолжится
Глава Минкульта удалила из ЖЖ старые посты о наркотиках и нелюбви к театру
"Так близко к горизонту": почти что драма не только для подростков
Шоу-бизнес
"Плохие парни навсегда": зрелость в неоновых лучах
Песня группы "Тату" получила платиновый сертификат в Великобритании
Число подписчиков Ольги Бузовой в Instagram приблизилось к 20 миллионам
Избранник Бузовой Давид Манукян сделал зубы по бартеру?

Здоровье
Препарат виагра не поможет при задержках роста плода
571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено
Суд снизил амурской больнице компенсацию за заражение гепатитом С до 600 тысяч
Виртуальная реальность помогает в лечении рака груди
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
Иран разослал странам уведомления о полном устранении риска для авиарейсов
Путин поручил кабмину подумать над созданием "Великой русской стены"
В июне могут ввести новые правила по орнитологической безопасности полетов
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Toyota отзывает 3,4 млн машин после гибели восьми человек
Под Сергиевым Посадом изъяли 36 тысяч канистр контрафактной "незамерзайки"
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Маткапитал могут разрешить направлять на строительство дома на садовом участке
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
Свежий номер

Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Андрей Белоусов
От перехода Белоусова в Белый дом выиграет... Дерипаска?
Патриарх Кирилл
Миллиарды верующих. Как РПЦ собирает себе на земле
Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Михаил Мишустин // фото: Global Look Press
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Павел Залуцкий. Фото из Instagram @pashazalutski
Открытый гей Павел Залуцкий стал лицом нового проекта ТНТ
Алексей Журавлев // фото: Global Look Press
У янки зимой снега не выпросишь? Депутат увидел климатическую атаку США на Россию
Жерар Депардье и Иван Ургант. Стоп-кадр эфира "Вечернего Урганта"
Православные пожелали Ивану Урганту "заболеть раком"
Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Призыв "мочить" журналистов уже услышали?
Фото: Global Look Press
Расширение Премьер-лиги: плохого футбола станет больше

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^