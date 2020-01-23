Собянин намерен с помощью системы распознавания лиц искать мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал окончательное внедрение системы распознавания лиц в метрополитене до 1 сентября 2020 года, передает «Интерфакс».

«Поэтому мы с 1 января внедрили ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-качеством и были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. С 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене», — заявил глава города.

Он также сообщил, что «за длительный период» в Москве «в разы снизилась преступность — убийства, тяжкие преступления, грабежи, кражи, угон машин», передает его слова ИА «Москва».

По мнению Собянина, развитие системы предоставляет «принципиально другие возможности», в частности камеры в течение нескольких секунд вычислять местоположение людей, находящихся в розыске.

Собянин призвал, используя систему, чтобы «выявлять места криминогенных точек, места скопления мигрантов, закладки наркотиков и так далее».