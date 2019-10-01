Amazon разработает законопроекты по регулированию технологий распознавания лиц

Генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что компания разрабатывает законодательство для технологий распознавания лиц, сообщает Vox.

Безос сделал свое заявление, неожиданно появившись после завершения ежегодной презентации в Сиэтле. По его словам, над законами, которые бы регулировали область распознавания лиц, работает команда Amazon по государственной политике. После этого компания передаст разработки федеральным органам США, чтобы те приняли как можно большую часть документов.

О проблеме заговорили после того, как стало известно, что компания продает свою технологию Amazon Rekognition, предназначенную для распознавания лиц по фото или видео и сравнения их с базами данных, как частным компаниям, так и правоохранительным органам. За это компанию начали критиковать сотни сотрудников Amazon, а также правозащитники и активисты, которые утверждали, что она может работать неправильно.

В июле 2018 года американский союз защиты гражданских свобод протестировал систему на изображениях 535 конгрессменов, 28 из которых ошибочно были причислены к преступникам.