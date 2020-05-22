"Интерфакс": Росимущество утратило контрольный пакет акций "Роснефти"

Компания «Роснефтегаз», принадлежащая Росимуществу, передала 9,6% акций «дочке» нефтяной корпорации «Роснефть» «РН-НефтьКапиталИнвест».

Ранее «Роснефтегаз» владела контрольным пакетом акций (50% + 1 акция) «Роснефти». Теперь её доля составляет лишь 40,4%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «РН-НефтьКапиталИнвест».

Передача акций произошла в ходе сделки по передаче санкционных активов «Роснефти» в Венесуэле. Напомним, что ранее компания заявила о полном выходе из страны и полном прекращении деятельности на её территории.

Имущество госкорпорации было передано на 100% принадлежащей правительству России компании «Росзарубежнефть».

После того как РБК опубликовал заметку с заголовком «"Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП», где сообщила, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"» выполняла техническую роль в сделке, «Роснефть» подала на издание иск стоимостью 43 миллиарда рублей.