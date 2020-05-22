Сечин ещё 5 лет будет управлять "Роснефтью". Эксперты оценили итоги его работы

Совет директоров утвердил Игоря Сечина в качестве главного исполнительного директора «Роснефти». Он будет главой «Роснефти» ещё в течение как минимум пяти лет. Ранее его кандидатуру поддержали в правительстве.

За последние месяцы госкорпорация, возглавляемая Сечиным, стала фигурантом сразу двух медийных скандалов. Один из них связан с продажей газеты «Ведомости», долг которой, как выяснили журналисты, реструктурировал банк, принадлежащий «Роснефти», а новый и. о. главного редактора Андрей Шмаров, по данным расследователей является креатурой Кремля. Представитель владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев позднее сообщил, что долг был погашен.

Другой скандал связан с иском «Роснефти» к РБК: компании не понравился заголовок одной из заметок. Как заявлял её пресс-секретарь Михаил Леонтьев, это была «намеренная провокация», которая заключалась, по его мнению, в «тенденциозной подаче материала». Большой резонанс вызвала и сумма, в которую «Роснефть» оценила ущерб от текста в 43 миллиарда рублей — беспрецедентная для российского медиарынка цифра. Как пишет в своей колонке шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков, она представляет «серьезную угрозу для РБК», и при положительном решении суда станет «просто губительной» для издания с выручкой в 5,9 миллиарда рублей за весь 2019 год. Журналист считает, что такие действия госкорпорации напоминают «целенаправленную политику по запугиванию СМИ»: «Если даже за «вегетарианский» заголовок можно получить разорительный иск, то любой журналист сто раз подумает, прежде чем выпускать действительно критический материал о «Роснефти». Получается, судебными преследованиями компания как будто пытается заткнуть рот не зависимым от нее СМИ, добиться лояльных публикаций. Пока выходит не очень», — пишет Симаков.

Оценивая результаты деятельности «Роснефти» под управлением Игоря Сечина, старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко напоминает о скупке компанией активов ЮКОСа, ТНК-BP и «Башнефти», которая сопровождалась громкими историями. Он называет это «приватизацией наоборот»: «Огосударствление в России коснулось не только нефтяной отрасли, но именно нефтянка — самый наглядный пример». При этом эксперт полагает, что «возможно» для компании верно утверждение из учебников по корпоративным финансам, в которых рассказывается, что из-за амбиций топ-менеджеров крупные слияния и поглощения приводят к разрушению акционерной стоимости компании. Он также отмечет, что сравнительно хорошие показатели госкорпорации объясняются не качеством управления, а «низкими издержками, особенностями налогообложения и девальвацией рубля».

Ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что «Сечин, может, где-то за деревьями не видел леса» и после своего назначения в «Роснефть» «поступал исключительно по военной логике»: «Ему поставлена задача, очерчен круг обязанностей. А что должен делать глава компании? Развивать. Он это и делает. А что бюджет где-то недополучает — это забота министра финансов», — комментирует специалист.

Эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Ларг Сапецкий при этом уверен, что «поддержка со стороны правительства, помогает компании успешно отчитываться о своей эффективности».

Как ранее писал Sobesednik.ru, сам Игорь Сечин полагает, что «Роснефть» имеет все шансы выйти из текущего кризиса мировым лидеров в нефтяной отрасли. Уверенность в этом он также продемонстрировал решением не сокращать рекордные размеры дивидендов акционерам за 2019 год.