"Роснефть" хочет взыскать с РБК 43 млрд. Это сумма побила рекорд в 13 раз

Накануне Sobesednik.ru сообщал, что госкорпорация «Роснефть» подала иск против медиахолдинга РБК из-за вышедшей там статьи о продаже венесуэльских активов нефтяной компании. Теперь стала известна сумма иска — 43 миллиарда рублей. Это новый абсолютный рекорд по размеру претензий на российском медиарынке.

Как поясняет сам РБК, так «Роснефть» оценила свои потери, которые произошли из-за появления статьи с «провокационным» заголовком. Ранее между теми же компаниями было разбирательство на сумму 3,2 миллиарда — после этого произошла смена собственника РБК.

При этом издание поясняет, что если изначально она называлась: «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», то на следующий день его изменили на «"Росзарубежнефть" получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП»: «Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который "Роснефть" смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции, — поясняет глава объединенной редакции РБК Петр Канаев. — Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру "Росзарубежнефти", получил бывший актив "Роснефти" в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт».

Гендиректор РБК Николай Молибог отмечает, что «восхищен» тем, в какую сумму госкомпания оценила вес публикацией РБК на действие рынка.

В «Роснефти» уверены, что использованный журналистами заголовок создал сомнение в том выходе компании из Венесуэлы, что может отразиться на санкционных последствиях. Саму же сумму они вычислили путем сравнения динамики стоимости акций и отраслевых индексов нефти и газа.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также пояснил «Открытым медиа», что причиной иска стала «тенденциозная подача материала». Он подчеркнул, что это «была намеренная провокация».

Напомним, что спор с РБК не единственный текущий скандал «Роснефти» на медийном рынке. Кроме этого, её также называют в связи с событиями, происходящими вокруг продажи газеты «Ведомости».