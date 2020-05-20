В РБК готовы доказать в суде правдивость своей заметки про "Роснефть"

Компания «Роснефть» намерена через суд добиться защиты своей деловой репутации, которую, по их мнению, опорочило в одном из материалов РБК.

«Редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ», — говорится в сообщении компании.

Госкорпорация сочла не соответствующей действительности статью РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"», где издание утверждает, что госкомпания «Росзарубежнефть» приобрела 80% активов «Роснефти» в Венесуэле, после чего, как утверждают журналисты со ссылкой на открытые данные, 13 мая они были переданы ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», которое, в свою очередь, по данным РБК, до апреля 2020 года принадлежало «Роснефти».

Представитель РБК заявил The Bell, что все приведенные в публикации данные получены из официальных документов и медиахолдинг готов отстаивать свою позицию в суде.

В конце марта Sobesednik.ru рассказывал, что главой компании АО «Росзарубежнефть» является Николай Рыбчук, который служил вместе с Игорем Сечиным в Африке и приходится ему «боевым братом»: