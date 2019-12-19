Путин упрекнул Европу в том, что по ее городам "свободно гуляют террористы"

Президент России выразил надежду на то, что мировые державы начнут плотнее сотрудничать по части борьбы с терроризмом.

Такое заявление Владимир Путин сделал в ответ на вопрос журналиста немецкого издания Der Spiegel об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Президент России вновь назвал Хангошвили «кровавым убийцей», напомнив, что он был причастен к нескольким терактам, в том числе ко взрыву в московском метро.

Кроме того, глава государства обвинил европейские страны в легкомыслии из-за того, что в их городах «свободно гуляют террористы».

«Мы в свое время про двух братьев предупреждали власти США. Нас проигнорировали, а они известный теракт совершили в ходе Бостонского марафона [взрывы произошли на финише марафона в Бостоне в 2013 году — прим. Sobesednik.ru]. А у вас такой же в центре Берлина гуляет», — заявил Путин.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти ФРГ объявили персонами нон грата и выслали из страны двух сотрудников российских спецслужб, работавших в посольстве РФ в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого президент России Владимир Путин назвал организатором терактов в Москве. Действия Германии в российском МИДе назвали «безосновательными и недружественными».