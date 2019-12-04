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МИД РФ назвал "безосновательной и недружественной" высылку дипломатов из ФРГ

Политика
15:55, 04 декабря 2019

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на высылку из ФРГ двоих российских дипломатов в связи с убийством в Берлине.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти ФРГ объявили персонами нон грата и выслали из страны двоих сотрудников российских спецслужб, работавших в посольстве РФ в Берлине. Решение было принято из-за подозрений в существовании связи между убийством выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в центре Берлина 23 августа, и российским правительством.

Как передает «Интерфакс», в МИД РФ, комментируя решение коллег из ФРГ по высылке российских дипломатов, пообещали дать соответствующий ответ. «Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — сообщили агентству представители российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе назвали недопустимым «политизированный подход к вопросам следствия», который якобы используют в Германии.

В МИД ФРГ между тем пояснили, что предприняли столь жесткие меры в связи с тем, что Россия несколько раз отказывалась от сотрудничества по расследованию убийства Хангошвили, несмотря на многократные запросы.

 

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