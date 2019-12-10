Путин назвал убитого в Берлине "грузина" организатором терактов в Москве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был организатором взрывов в московском метро, а также активным участником боевых действий на Кавказе со стороны сепаратистов и сепаратистов, передает ТАСС.

«Вы спросили про убийство грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист. Он находился в розыске. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — заявил Путин.

Также президент отметил, что убитый — «это боевик, очень жесткий и кровавый человек». По словам Путина, о причинах инцидента он не осведомлен: «Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно».

Напомним, Хангошвили был застрелен в Берлине в августе этого года. Как писал ранее Sobesednik.ru, совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и центра «Досье» показало, что первоначальное предположение о том, что убийца, задержанный в тот же вечер, является бывшим майором милиции Владимиром Степановым, который отбывает срок в колонии города Бор, оказалось ошибочным. Журналистам также удалось выяснить, что убийце за пять дней до выдачи загранпаспорта присвоили ИНН. При этом в расследовании делалось предположение, что он связан с российскими спецслужбами.

3 декабря журналисты также заявили, что им удалось установить личность убийцы. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, а ранее он якобы был причастен к похожему убийству бизнесмена в Москве в 2013 году.

4 декабря сообщалось, что Германия высылает из страны двух российских дипломатов. Причиной такого решения стала позиция прокуратуры, которая считает, что убийство Хангошвили произошло «по поручению государственных органов Российской Федерации». МИД ФРГ подчеркнул, что не принимает участия в расследовании. В тот же день «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник рассказал, что убитый якобы был причастен к терористическим актам на территории России, в результате которых погибли 98 человек. После этого «Эхо Кавказ» со ссылкой на The Bild передавало, что германские спецслужбы проверяют возможную причастность к организации убийства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По словам Путина, высылка дипломатов является «некорректной», так как следствие опирается лишь на «предварительные соображения», а сами дипломаты «не имеют к этому [убийству] никакого отношения». Президент РФ также заверил, что согласно «неписаным законам» Россия в ответ вынуждена выслать немецких дипломатов, что, по его мнению, не приведет к «кризису» в отношениях между странами.