Чеченца в Берлине убил не милиционер, сидящий в колонии, показало расследование

Совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и центра «Досье» опровергло версию о том, что человек, убивший Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, является отбывающим в российской колонии бывшим майором милиции Владимиром Степановым.

Ранее о подобной версии сообщала газета The New York Times, со ссылкой на немецких следователей, которые проверяли информацию, полученную после убийства в виде анонимного письма. В нем утверждалось, что пойманный убийца на самом деле якобы является бывшим оперуполномоченным ГУВД Санкт-Петербурга майором милиции Владимиром Степановым, который с 2005 года отбывает срок в колонии в городе Бор Нижегородской области.

Журналистам удалось раздобыть фотографию Степанова в 2016 году и другую, на которой ему 20 лет. По просьбе Bellingcat профессор Хассан Угали, специалист по визуальному анализу из Инженерной школы университета Брэдфорда, провел экспертизу. Он сравнил эти два фото и фото Вадима Соколова, на имя которого был выписан паспорт задержанного убийцы. Исследование подтвердило, что это два разных человека.

Расследование опровергло более ранние доводы, согласно которым информации о Вадиме Соколове, данные которого совпадали бы с паспортом задержанного, в России нет. Выяснилось, что за пять дней до выдачи «Соколову» загранпаспорта ему был присвоен ИНН.

Авторы расследования связывают выданным «Соколову» загранпаспорт с подразделением российской военной разведки и делают вывод о причастности к убийству Хангошвили российских спецслужб.