Двое сотрудников российских спецслужб объявлены персонами нон грата в ФРГ

Из Германии вышлют двоих сотрудников российского посольства в связи с расследованием дела об убийстве в Берлине.

Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что власти ФРГ могут ввести санкции против России из-за подозрений в связи убийства выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в центре Берлина 23 августа, с российским правительством.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Spiegel, утром в среду, 4 декабря, МИД ФРГ действительно предпринял действия против РФ, решив выслать из страны двоих сотрудников российских спецслужб, работавших при посольстве в Берлине.

Отмечается, что соответствующая нота была вручена послу России Сергея Нечаеву.

«Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года МИД ФРГ сегодня объявляет двух сотрудников российского посольства в Берлине "персона нон грата", этот статус начинает действовать немедленно», — рассказал «Интерфаксу» представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в связи с этим сообщил, что Россия может дать на действия ФРГ зеркальный, адекватный и симметричный ответ.

В Кремле при этом отрицают связь подозреваемого в убийстве Хангошвили с Москвой. «Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — заявлял ранее журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.