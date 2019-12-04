ФРГ может ввести санкции против РФ из-за подозрений в убийстве чеченца в Берлине

Прокуратура ФРГ считает, что убийца грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили связан с властями России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает авторитетная американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, в среду, 4 декабря, прокуратура Германии намеревается передать дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности.

После этого, как утверждает WSJ, немецкое правительство может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции» в отношении России, что угрожает энергетическому партнерству стран.

Напомним, выходец из Чечни Зелимхан Хангошвили, объявленный в России в розыск по обвинению в терроризме, был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. По подозрению в его убийстве был задержан россиянин, в паспорте которого значилось имя Вадим Соколов. Однако дальнейшая проверка показала, что документ, судя по его номеру и отсутствию в российских базах данных, выдан тем же подразделением МВД, что уже оформляло загранпаспорта предполагаемым агентам ГРУ Боширову и Петрову, которых подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери.