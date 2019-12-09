Начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева повысят до звания генерал-лейтенанта

Президент РФ Владимир Путин повысил начальника управления по контрразведывательному обеспечению в кредитно-финансовой сфере (Управление «К») СЭБ ФСБ Ивана Ткачева до звания генерал-лейтенант, передает «Новая газета».

Как сообщается, соответствующий указ будет опубликован накануне 20 декабря.

Ранее Ткачев выступал свидетелем в деле экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, который обвинял генерала в вымогательстве взятки, приводя в качестве улики аудиозапись в том числе и с якобы его голосом. Как сообщало ранее издание Daily Storm со ссылкой на источники, после публикации Шестуном аудиозаписи Ткачеву вынесли неполное служебное соответствие.

Как писал ранее «КоммерсантЪ» также со ссылкой на свои источники, одним из доверенных лиц Ткачева якобы был полковник Кирилл Черкалин, у которого, как утверждалось, обнаружили имущества на общую сумму в 12 миллиардов рублей. При этом газета отмечала, что за время работы Ткачева в управлении «К» оно занималось рядом скандальных дел, среди которых дела бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

При этом, как сообщал Sobesednik.ru, сегодня Мосгорсуд отменил очередное решение Басманного суда об аресте имущества Абызова.