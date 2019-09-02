В Сети опубликовано фото Александра Шестуна после длительной голодовки

Супруга экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия опубликовала его фото в инвалидной коляске.

По словам Юлии, сделанное в ГКБ им. Ерамишанцева фото «показывает, до какого состояния многодневная голодовка довела» Шестуна.

Сторонники Шестуна считают, что обнародованное фото опровергает версию о том, что на самом деле экс-глава Серпуховского района якобы не голодает. Голодовка Шестуна «с небольшим перерывом» продолжается 170 дней.

На минувшей неделе Александра Шестуна перевели из больницы в палату интенсивной терапии больницы при СИЗО-1 с диагнозом «кахексия», после чего Шестун уже дважды терял сознание.