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Обвиняемый в вымогательстве экс-полковник ФСБ даст показания против коллег

Общество
15:42, 18 сентября 2019

Бывший начальник банковского отдела Управления «К» Кирилл Черкалин согласился сотрудничать со следствием.

Как передает «Росбалт», экс-полковник ФСБ, обвиняемый в вымогательстве и ряде других преступлений, заключил со следователями досудебное соглашение, в рамках которого, в частности, согласился рассказать как о своей роли в преступных эпизодах, так и об участии в них своего старшего коллеги Дмитрия Фролова и других бывших и действующих сотрудников ФСБ.

«Сейчас в ФСБ приходят бизнесмены, банкиры, которые столкнулись со связкой Фролов—Черкалин и другими взаимодействовавшими с ними сотрудниками. [...] Приходящие рассказывают, какие суммы передали за общее покровительство, услуги. Но из-за отсутствия доказательной базы большинству материалов дать ход не получается. С показаниями Черкалина расследование по некоторым подобным эпизодам, возможно, удастся сдвинуть с мертвой точки», — цитирует издание своего источника в спецслужбах.

По словам собеседника агентства, сам Черкалин уже раскаялся в содеянном и начал давать показания по ряду эпизодов. Предполагается, что после проверки слов экс-полковника могут последовать новые аресты.

Напомним, начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин и его предшественник на этом посту Дмитрий Фролов были задержаны в апреле текущего года по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у бизнесменов. Во время обысков у силовиков бали обнаружены драгоценности и деньги на общую сумму 12 млрд рублей. В конце августа Генпрокуратура потребовала изъять имущество Черкалина в пользу государства.

Теги: Коррупция, Банки

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