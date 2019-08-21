Имущество бывшего полковника ФСБ Черкалина требуют изъять в доход государства

Генеральная прокуратура потребовала изъять у семьи бывшего начальника отдела экономического управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина имущество на сумму 6,3 миллиарда рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

В список недвижимости, обнаруженной следствием, входят пять квартир, два загородных дома и 14 нежилых помещений. Также в доход государства Генпрокуратура просит изъять два автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро, найденные при обысках.

Следственный комитет инкриминирует Черкалину статью о мошенничестве на сумму 490 миллионов рублей в деле со строительной компанией Сергея Гляделкина и получение взятки в объеме 850 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов уголовного дела, бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов, пошел на сделку со следствием и признал свою вину в вымогательстве денег у владельцев ломбардов.