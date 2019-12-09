Мосгорсуд отменил очередное решение Басманного суда об аресте средств Абызова

Мосгорсуд отменил решение об аресте средств общей суммой в миллиард рублей и недвижимости экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — объясняет адвокат экс-министра Сергей Дрозда. Он также отметил, что кроме средств, ценных бумаг и недвижимости (около 50 земельных участков, записанных на разные компании) самого Абызова, арест также был снят со счета его несовершеннолетнего сына, где находилось 30 миллионов рублей.

Ранее писал Sobesednik.ru, что Абызов был задержан в марте 2019 года по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Тогда его обвинили в выводе за границу 4 миллиардов рублей. В августе было возбуждено второе уголовное дело о незаконном предпринимательстве, при этом заявлялось об аресте 27 миллиардов рублей.

В сентябре СК завел против Абызова третье уголовное дело об отмывании преступных доходов в размере 30 миллиардов рублей. При этом на тот момент девять из 19 постановлений об аресте были уже отменены Мосгорсудом.