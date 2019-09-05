Против Михаила Абызова возбуждено уголовное дело об отмывании 30 млрд рублей

Следственный комитет возбудил против экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело.

На этот раз бывшему члену правительства вменяют отмывание преступных доходов, пишет ТАСС. Речь идет о сумме примерно в 30 млрд рублей.

По словам адвоката Александра Асниса, дело возбуждено с целью удержать под арестом имущество экс-министра, передает «Интерфакс».

Аснис напомнил, что девять из 19 постановлений об аресте уже отменено. «Так, накануне Мосгорсуд вновь удовлетворил жалобу адвокатов Абызова и отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на акции российской компании, которая принадлежит офшору, направив дело на новое рассмотрение. Кроме того, ранее Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро по делу экс-министра», – рассказал адвокат.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан и арестован в марте текущего года. Его обвинили создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Михаил Абызов вместе с сообщниками похитил у ряда компаний четыре миллиарда рублей и вывел эти средства за границу.

В конце августа в отношении Абызова возбудили второе уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Следователь заявил, что в ходе расследования были арестованы активы на общую сумму 27 млрд рублей. До этого говорилось о 20 млрд рублей.

В настоящий момент Михаил Абызов находится в СИЗО, все обвинения он отвергает. По делу арестованы пять человек. Их обвиняют в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Все они также отрицают свою вину.