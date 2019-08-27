Адвокат назвал возбуждение нового дела против Абызова попыткой давления на него

СК возбудил дело о незаконном предпринимательстве против экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Асниса, речь идет о якобы имевшем место нарушении в 2018 году запрета, наложенного на Абызова как члена правительства РФ осуществлять предпримательскую деятельность.

При этом, по словам Асниса, описываемые в постановлении о возбуждении нового уголовного дела обстоятельства не имеют никакого отношения к событиям 2011-2014 годов, которые являются предметом расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявлено первое обвинение.

В связи с этим адвокат считает, что данное уголовное дело является попыткой следствия оказать на экс-министра давление.

«По мнению Михаила Абызова и его защиты, возбуждение данного уголовного дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Кроме того, новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову», — рассказал Аснис, добавив, что сам Абызов намерен обжаловать необоснованное подозрение в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Напомним, бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан и арестован в марте текущего года. По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.