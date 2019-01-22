Спровоцирует ли защита Курил новый "крымнаш"

Всколыхнет ли неопределенная ситуация с Курилами милитаристские и протестные настроения в России, выяснял Sobesednik.ru.

20 января на Суворовской площади в Москве прошла акция против передачи Курильских островов Японии. Судя по заявлениям главы МИД РФ и пресс-секретаря президента, никто не собирается отдавать японцам российские территории, полученные по итогам Второй мировой войны. Однако стойкое намерение российского и японского лидеров подписать мирный договор оставляет вопрос о Курилах подвешенным: вдруг Владимир Путин все-таки передаст часть островов на определенных условиях? Финальное решение, как ожидается, будет принято 22 января на встрече Путина и премьер-министра Синдзо Абэ.

Участники согласованного митинга в столице как раз и потребовали внести ясность в этот вопрос. На митинг пришли активисты «Левого фронта», «Другой России», «Партии дела» и других организаций. Представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова сообщила, что мероприятие собрало 500 человек. «Перед началом полиция задержала двух или трех человек, которые выкрикивали националистические лозунги, – рассказал Сергей Удальцов, один из организаторов акции и лидер «Левого фронта». – Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями».

Несмотря на мирный характер акции, ее участники произносили довольно воинственные речи. «Наша жизнь не является ценностью, с которой нельзя расстаться во имя идеи, – заявил один из активистов «Другой России». – Наши ребята первыми поехали воевать в Крым и на Донбасс. Если нужно будет поехать на Курилы, поедем на Курилы». Игорь Стрелков-Гиркин, воевавший на юго-востоке Украины, заявил, что если власти передадут Японии острова, то «мы не остановимся ни перед какими действиями – законными или незаконными».

Дальше всех зашел, кажется, протоиерей Всеволод Чаплин, который заявил о многолетнем противостоянии РФ и Запада: «Россия слишком долго отступала со времен Карибского кризиса. Крым – хорошее контрнаступление, но этого мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси Киев, в результате наступления враждебных западных сил, которые должны восприниматься так же, как мы воспринимали в 40-е годы наступление Гитлера. Россия не сможет жить при этом гнуснейшем капитализме, она должна очиститься от этого».

В интервью Sobesednik.ru Сергей Удальцов рассказал о своем отношении к такого рода заявлениям и оценил протестный потенциал россиян:

– У людей могут быть разные мнения. Наша акция посвящена теме Курильских островов. Мы считаем, что передача островов недопустима, а если власть выносит такой вопрос на повестку дня, то должен быть референдум. Никто не уполномочивал президента или министра иностранных дел вести такую торговлю нашими территориями. Эта наша общая позиция, а темы Украины, Донбасса и тем более какого-то присоединения Киева оргкомитетом не обсуждались.

Это личное заявление Чаплина. Я считаю, что оно несколько эмоциональное, оторванное от реальности. Я не вижу вариантов военного решения событий с Украиной. А присоединение Киева другим образом, к сожалению, не представляется возможным в силу многих причин, в том числе из-за не совсем правильной внешней политики России за последние годы. Оставим это заявление на совести самого Чаплина. Это просто лозунг на митинге, за которым ничего не стоит. Я бы не стал акцентировать внимание на этой громкой фразе. Понятно, что никакой Чаплин присоединять Киев просто не в состоянии.

– Вы подчеркиваете, что митинг был мирным и люди были настроены мирно, но мы видим видео, на которых участники митинга говорят, что они готовы воевать за территориальную целостность страны. Так все-таки была агрессия?

– Это эмоции, они, конечно, были. Когда люди делают такие заявления, нужно выяснять, что они подразумевают под своими словами. Постоять за свою землю значит активно выражать свою позицию, выходить на те же акции. Мы ждем от нашего президента конкретного заявления о том, стои́т все-таки вопрос о передаче островов или нет. Мы не против мирного договора с Японией, но вопрос с передачей территорий должен либо вообще быть закрыт, либо вынесен на референдум. После этого четкого заявления общество, наверное, несколько успокоится. Если четких гарантий не будет, протест будет нарастать.

Но агрессии в плане насильственных действий, грубостей я на мероприятии не наблюдал. У полиции не было никаких претензий. Может быть, отдельные личности вели себя агрессивно, но, извините, когда приходит большое количество людей, отдельные личности могут свои эмоции проявлять. Это не общая установка тех движений и партий, которые там участвовали. Я бы здесь говорил не об агрессии, а об эмоциональности. Этот вопрос вызывает сильные эмоции у многих, многие возмущены. А агрессию мы не культивируем. Мы за мирные масштабные мероприятия, публичные кампании, но никакого насилия.

В ноябре прошлого года «Левада-центр» выяснил, что 17% россиян скорее поддержали бы передачу Японии Курильских островов. Этот показатель побил рекорд за все годы проведения исследования. Раньше такого мнения придерживались не более 12% респондентов. Социолог «Левада-центра» Денис Волков объяснил Sobesednik.ru, что такие цифры связаны с тем, что участникам опроса назвали цель передачи островов: «Чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией».

По словам Волкова, идея передачи Курил не пользуется популярностью, но при необходимости власть легко найдет ресурсы и инструменты для того, чтобы убедить граждан в необходимости этого решения. Получить поддержку половины населения возможно.

«Если острова будет решено отдать, то будет объяснено, почему мы их отдаем и на что мы их меняем. Подавляющее большинство не поддерживает это. Но мы можем посмотреть на войну с Сирией. Больше половины не поддерживает саму идею войны в Сирии, люди считают, что войну нужно заканчивать. При этом больше половины скорее поддерживают действия руководства страны в Сирии», – рассказал социолог.

– Удивляет, что на митинг пришли в том числе бабушки, которые выступали против передачи территорий. Почему для них эта тема так важна? Она как будто для них важнее, чем проблема пенсий и рост цен.

– Надо у этих бабушек выяснить, может, они и на митинги по пенсиям и по росту цен выходили, – говорит Сергей Удальцов. – Некоторые бабушки, активно участвующие в протестных акциях, дадут фору молодым. Я думаю, эти бабушки просто социально активные. А территориальный вопрос, конечно, затрагивает многих. Это вопрос нашей земли, за которую кровь проливали. Это часть нашей истории. Это не оставляет равнодушным даже людей, которые глубоко не вникают в политические вопросы. Но этот вопрос для них очевиден. Это все равно как от живого человека отрезать кусок — ногу, руку или ухо. Люди так это воспринимают, поэтому нечего удивляться, что на таких мероприятиях есть и бабушки, и дедушки, и молодые люди. Для того такие акции и проводятся, чтобы власть увидела, что люди обеспокоены, что кого-то это даже возмущает.

Любые недомолвки в таких важных вопросах, любая кулуарность вызывает у людей сомнения. У нас не очень доверяют властям, давайте скажем объективно: не раз власти говорили одно, а потом делали другое. Яркий пример – та же пенсионная реформа. Если власти и дальше будут темнить по вопросу Курил, то протест будет нарастать.

Денис Волков предположил в разговоре с Sobesednik.ru, что ситуация с Курильскими островами вряд ли всколыхнет протестные настроения в России. «Массовые протесты возможны не только когда людям тяжело, но и когда преобладает ощущение, что страна движется в тупик, что власти ничего сделать не могут, – сказал он. – Такого плана настроения были в 2011 году и в 2005 году. Сегодня мы близки к этому, но еще не достигли этой точки, когда большинство людей говорит: "Все, дальше будет только хуже"».

– Насколько сейчас велик протестный потенциал?

– Потенциал есть. Думаю, он достаточно велик, – считает Удальцов. – Рейтинги президента, правительства и партии «Единая Россия» все последние месяцы показывают, что доверие к власти падает. Параллельно растет протестный потенциал. Люди постоянно сталкиваются с антисоциальными законами, действиями правительства – повышением тарифов и НДС, ростом цен, – и циничными высказываниями безграмотных чиновников. Это идет одно за одним последние полгода, начиная с пенсионной реформы. Это все людей раздражает. Поэтому и тема территориальной целостности может общество всколыхнуть практически в любой момент. Это может произойти в ближайший месяц, если каких-то кардинальных изменений не произойдет. Такие события сложно прогнозировать, но чувствуется нарастание протестного потенциала.

Оппозиции нужно консолидироваться и действовать активнее. А власти пора понять, что она играет с огнем и завтра у нас могут начаться процессы похлеще, чем во Франции, где выступают «желтые жилеты». Россия – непредсказуемая страна в этом плане. Масштабных митингов с тысячами участников еще нет, но нарастает чувство, что этот момент не за горами. Тут важно всем – и оппозиции, и власти – проявлять ответственность, ну а последнее слово, как всегда, будет за народом. Если народ проснется и поднимется, это будет сложно остановить.

– Народ хочет, чтобы наше руководство проводило более жесткую внешнюю политику? Чтобы не мирными договорами занималось, а прирастанием новыми территориями.

– Сегодня есть запрос не на прирост новых территорий, а на наведение порядка на тех территориях, что уже есть. Беспредел чиновников, имущественное расслоение, бедность населения, цинизм олигархов – вот что людей раздражает в первую очередь.

Понятно, что имперские настроения подспудно есть. Мы большая страна с богатой историей, поэтому от этого не уйти. Но это не главное, я не думаю, что народ только спит и видит, как бы там Россия объявила кому войну и пошла походом на Киев, на Европу. Да люди и понимают, что это нереально. На дворе XXI век, ядерный арсенал есть не только у России, но и у других стран. Поэтому такие войны невозможны. Это все нездоровые фантазии.

Надо наводить порядок в стране. Тогда к нас потянутся соседи, тогда мы будем развивать интеграционные процессы, активизировать работу по Евразийскому союзу и другим объединениям. Это правильный путь. А агрессия, военная экспансия... Фантазировать можно долго, но здесь нет реальных перспектив. Отдельные экзальтированные личности, может, грезят о мировой войне против Америки и о ядерном апокалипсисе, но мы же не будем на них ориентироваться.

Sobesednik.ru спросил и у Дениса Волкова, хотят ли россияне нового «крыма»:

– И того Крыма не хотели. Перед началом этого конфликта мы спрашивали людей, и большая часть говорила, что ни в коем случае никуда вмешиваться не надо – ни денег не давать, ни войска не посылать. Но тогда начали работать с общественным мнением. Поддержку удалось обеспечить через введение темы угрозы русскоязычному населению и идеи о том, что русских нельзя бросать. 80% вам скажет, что своим всегда надо помогать. Само же присоединение Крыма было воспринято как подтверждение великодержавного статуса. Присоединение было оформлено как референдум: они сами захотели, а мы им просто разрешили к нам присоединиться.

Агрессивные, милитаристские настроения есть, но их небольшая часть, – продолжил Волков. – Не больше пятой части. Большинство же вам скажет, что не дай бог и что не надо никуда вмешиваться. За последние три-четыре года количество этих людей выросло. Сейчас преобладает мнение, что мы и так уже всех спасли, всем помогли, а себе не помогаем, все это делается за счет простых людей. Небольшое число людей готово по умолчанию поддержать вмешательство в дела другого государства, при этом важно не выглядеть агрессором: если на нас нападают, тогда можно, а мы не должны этого делать.

Отчасти это связано с тем, что люди обеспокоены экономической ситуацией в стране. А отчасти это просто реакция на активную внешнюю политику. У людей растут изоляционистские настроения. Две три скажут, что нам никуда лезть не надо, пусть будет так, как есть. А дальше все зависит от внешнеполитического контекста и от того, как власть начинает это объяснять, – рассказал социолог.