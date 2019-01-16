Песков пообещал, что жители Курил не пострадают из-за договора с Японией

В Кремле заявили, что лидеры России и Японии обсуждают мирный договор, который устроил бы жителей обеих стран.

Как сообщает газета «Аргументы и факты», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью рассказал о процессе переговоров по мирному договору с Японией между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

По словам представителя Кремля, лидеры стран стараются найти такие формулировки, чтобы интересы жителей обеих стран были защищены.

«Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил. О чем договорились Путин и Абэ? О том, что они будут искать такую формулировку, которая устроит народы двух стран и поможет им разрубить этот гордиев узел. Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений», — пояснил Песков.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал неприемлемым то, что в японском законодательстве принадлежащие России Курильские острова отмечены как северная территория Японии.