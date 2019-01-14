Лавров назвал невозможной передачу Курильских островов Японии

Сергей Лавров заявил, что его японским коллегам следует принять итоги Второй мировой войны.

Слова главы МИД РФ приводит «Zнак.com». Руководитель дипведомства заявил, что в ходе переговоров с Японией он обратил внимание на недопустимость рассуждений своих коллег о Курилах как о своей территории.

«Это территория России, и [мы] обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как северная территория, что, конечно же, неприемлемо», — заявил Лавров.

При этом министр сказал, что верит в отмену визового режима между странами: «Мы считаем, что нет никаких причин, почему России и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо».