Михаил Осокин: Жизнь без зарплаты и преодоление друзей Путина

Михаил Осокин — о том, что, пока россияне учатся обходиться без денег, для друзей Путина открываются новые возможности.

Игры с цифрами: Россия скрыла от ООН рекордную долю военных расходов — больше половины. К таким выводам пришли эксперты, которые проанализировали статьи бюджета — и по их словам, власти смогли это сделать благодаря тому, что значительно возросла доля секретных статей бюджета в общем объеме расходов.

В ООН звучат заявления, что Россия просто дурачит международных экспертов: сообщила, будто военные расходы в прошлом году составили 2,1 трлн рублей — однако эти сведения не совпали даже с графой «Национальная оборона» российского бюджета, где фигурируют 3,8 трлн рублей.

Похоже, можно говорить о новом витке противостояния Москвы и ООН — как это было, скажем, в 60-е годы, когда наши лидеры обвиняли эту международную организацию в предвзятости и прозападных симпатиях. На заседаниях царила атмосфера жесткой конфронтации, на каждое «да» одной стороны тут же следовало «нет» другой, и дело доходило просто до анекдотических ситуаций. Когда перед каким-то критическим голосованием устроили проверку делегатов в зале, то первый по списку представитель Австралии на вопрос присутствует ли он, ответил «да» — после чего следующий за ним по списку советский представитель, от Белоруссии, тут же автоматически заявил «нет!». О тех временах напоминает знаменитая история, как Хрущев стучал ботинком по столу — и подборки видео в интернете о его бурных выступлениях в ООН.

Судя по представленному в ООН российскому отчету, военные расходы снизились — хотя на самом деле они возросли, и даже в таком официальном агентстве, как ТАСС, можно было встретить любопытные цифры: с 2000 года военный бюджет вырос в три раза. Все опять происходит, как это описывал еще Томас Мор в своей «Утопии»: «Никакого количества золота не хватит для государя, который слишком увлечется содержанием войска».

Немалую роль в увеличении военных расходов сыграла операция в Сирии. Полгода военной кампании стоят, по независимым оценкам, примерно 30 млрд рублей — это столько же, на сколько сократили расходы на зарплаты учителям, врачам и соцработникам. И население слышит от представителей власти, что так и должно быть, надо смириться и терпеть. В частности, вспоминается, как в конце июля депутат Госдумы единоросс Игорь Сухарев заявил журналистам, что геополитика важнее повышения зарплат врачам: «Да, не хватает людей, которые работают на скорой помощи, да — это очень тяжкий труд, но Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы».

Традиционные расчеты политиков: маленькая победоносная война всегда нужнее. И вспоминаются старые карикатуры об американских империалистах в журнале «Крокодил» — разве могли их авторы представить, что точно так же можно будет нарисовать и о нашей стране...

После таких заявлений из Госдумы уже не удивляют новости, что Россия рухнула до уровня Монголии в рейтинге социального благополучия. Число живущих ниже уровня бедности уже достигло 22 млн, и масштабы кризиса взволновали даже судебных приставов: они стали рассказывать в своих пресс-релизах, что со многих взять просто нечего.

Один из этих рассказов: на Урале кредитор расплакался, увидев, как бедно живут его должники. Приставы взяли директора местной кредитной организации с собой в рейд, он услышал жалобы людей — и вот как это было описано в пресс-релизе: «Составляя акт по оценке имущества, пристав заметил на глазах директора слезы».

Но другие не столь чувствительны и в ответ на жалобы действуют совсем иначе. В разных регионах повторяется одна и та же история: митингующие требуют встречи с представителями власти — а вместо чиновников к ним приходит ОМОН. Сейчас вот появились сообщения, что власти готовятся разогнать шахтеров, которые в середине сентября хотят устроить шествие от Гукова до Ростова-на-Дону. Шахтеры много месяцев не получают зарплату, хотят дойти до губернатора, но опасаются, что им могут помешать силой.

И, видимо, следует ожидать новых подробностей о сокращении социальных программ, о падении уровня жизни — потому что власти явно считают, что кроме Сирии еще очень многое, что важнее роста зарплат. Например, все больше средств выделяется не только на армию, но и на другие силовые структуры. А еще помощь друзьям Путина — это, видимо, тоже более важная вещь, чем социальные программы.

Такие программы сокращаются, власти говорят, что надо экономить, но при этом был принят удивительный закон: попавшие под санкции олигархи и руководители корпораций освобождаются от уплаты российских налогов. А это как раз Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин, Сергей Чемезов и другие лица, приближенные к президенту. И вот получается, что их потери от санкций закон переложил на простых граждан.

Счастливая жизнь друзей Путина ярче видна на контрастах. Одна из новостей минувшей недели: начальникам тюрем запретят хранить деньги за рубежом. В соцсетях пишут: «Так вот кто, оказывается, подрывает нашу экономику — наконец-то прижмут этих начальников тюрем, и уже некому будет выводить в офшоры триллионы рублей». До тюремщиков держать счета за границей уже запретили многим чиновникам — но все эти ограничения не имеют никакого отношения к друзьям президента. Им, наоборот, не только разрешают иметь офшоры, но и компенсируют возможные риски при зарубежных операциях.

Более того — им разрешают спокойно перекачивать в эти офшоры государственные средства. Сейчас любопытное заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — в связи со все новыми поворотами в деле Серебренникова. Он заявил, что не видит в этом политической подоплеки или проявления цензуры: «Государственные деньги требуют учета». Зато, похоже, они совсем не требуют учета, когда речь идет об офшорах людей, близких к президенту — о чем мы в прошлом году узнали из «панамского архива».

Ну а если хочется отдохнуть от всех этих иностранных рисков, то всегда можно найти что-нибудь привлекательное не на панамском побережье, а на черноморском. Вот из Крыма сейчас пришло сообщение: вилла Януковича на мысе Айя тоже досталась друзьям Путина — упоминаются, в частности, структуры Геннадия Тимченко и Сергея Ролдугина. И даже не надо менять герб Януковича, которым он украшал свои многочисленные резиденции — этот герб вполне подойдет и для новых владельцев.

Наверху кентавр держит значок «Мерседеса», как напоминание о водительских способностях и об иномарках владельца герба — ну так этих иномарок полно и у новых хозяев крымской виллы. Внизу девиз на латыни «Все преодолею». Тоже подходит: конечно — чего же не преодолеть, если ты друг Путина. И от налогов тебя избавят, и разные красивые здания подарят — от виллы Януковича в Крыму до особняка Хрущева на Воробьевых горах в Москве.