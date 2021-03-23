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Фанаты бунтуют против Fan ID, коррупционер в «Сибуре», новостройки подорожают на 10%. Главное к 24 декабря

Французский коррупционер отсидит в российских компаниях, Фанаты «Зинита» против Fan ID, Москва без ограничений. Главное к утру пятницы

Фото: АГН "Москва"

Министр спорта Олег Матыцин со своим Fan ID

Футбольные фанаты недовольны принятом на днях новым законом о Fan ID: объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» уже заявило, что отказывает оформлять подобные документы, которые теперь необходимы для посещения матчей: 

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — пишут они.

Заммэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова заверила, что до Нового года никаких новых ограничений в связи с пандемией в столице вводиться не будет. Она исключила, что дельта-вариант ковида в ближайшее время сможет вновь поднять волну заболеваемости, как это было осенью: «Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — приводит её слова РИА Новости.

Защита правозащитного центра «Мемориал»* прокомментировала заявления прокурора, что публикации Центра без «иноагентской» маркировки может привести к депрессии:

«Между строчек административного искового заявления мы читали многое, но сегодня в процессе впервые мы услышали от прокурора, что основной претензией является формирование «Мемориалом»* негативного общественного мнения своими высказываниями против государственной политики и общественного устройства. На мою просьбу, привести хоть один пример, прокурор смутился, а потом сказал: «я не говорил этого вообще». То есть теперь нам понятно, что является первопричиной и основой этого иска, не имеющего доказательств и каких-то правовых оснований»,

— заявил, выходя из зала суда адвокат Михаил Бирюков (цитата по «Дождю»**).

Экс-глава французского правительства Француа Фийон, признанный виновным в коррупционных преступлениях, вошел в совет директоров российской нефтегазовой компании «Сибур», сообщила сама фирма. Ранее он также стал членом совета директоров отечественной госкомпании «Зарубежнефть». До этого Фийон был приговорен французским судом к пяти годам лишения свободы за коррупцию.

Нашумевшие во время вчерашней пресс-конференции Владимира Путина арки, опрыскивающие журналистов частицами серебра, обошлись бюджету в 1,4 млн рублей, следует из данных госзакупок. Как утверждается, эти частицы должны защищаться от коронавируса, однако многие специалисты сомневаются в эффективности данной меры.

Политик Алексей Навальный выразил свои соболезнования в связи со смертью мецената Дмитрия Зимина. Оппозиционер написал из колонии в свой Twitter, что считает Зимина «образцом для подражания» и поражается его «образцовой» биографией: 

«Доказал, что советский интеллигент может быть и крупнейшим предпринимателем (...). Стал очень богатым, но деньги тратил на благотворительность и поддержку науки, — пишет Навальный. — Говорил, что хотел. Делал то, что считал правильным. Всегда верен себе, всегда полезен обществу (...) Будем помнить. И стараться хоть в чем-то подражать».

В следующем году стоимость стройматериалов вырастет на 15%, а вместе с ней на 5% — стоимость квадратного метра в новостройках, следует из базового сценария исследования НКР. При этом, учитывая и другие факторы, рост цен на новостройки достигнет 8-10%, передает ТАСС.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

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