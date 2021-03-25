Прокурор: У деяний «Мемориала»* не было последствий, но их статьи могли вызвать «депрессивное состояние»

Как заключает московская Прокуратура, в результате вменяемых правонарушений правозащитного центра «Мемориал»* не было зафиксировано никаких последствий противоправной деятельности, передает ТАСС из зала суда. В то же время ведомство обеспокоено тем, что когда-нибудь они могут наступить, поэтому организацию нужно ликвидировать.

Прокурор уточнил, что в качестве последствий он в данном случае рассматривает формирование в обществе негативного отношения к деятельности власти, в результате которого люди начнут заниматься экстремизмом. Таких случаев, признается он, ещё не было.

Как передает Business FM, прокурор также считает, что из-за изучения материалов «Мемориала»*, на которых нет плашки с надписью «иностранный агент», у россиян может появиться «депрессивное состояние». Из этой логики следует, что иноагентская маркировка сама по себе защищает граждан от депрессии:

«Не указывая, что вы являетесь иностранным агентом, вы создаете угрозу, что большая группа лиц не сможет оценить информацию, которую вы представляете для формирования общественного о мнения об устройстве РФ, государстве, о действующей власти»,

— поясняет прокурор, добавляя, что из-за отсутствия плашки россияне не смогут применить к содержимому материала механизмы критического мышления.

Всё перечисленное, по мнению столичной прокуратуры, верно не только для несовершеннолетних, но и в отношении взрослых людей, которые также могут пострадать психологически из-за отсутствия в публикации «Мемориала»* плашки об «иноагентстве».

Напомним, что «Мемориал»* пытаются ликвидировать из-за того, что несколько раз за несколько лет, последний из которых состоялся почти два года назад, организация забыла промаркировать свои сообщения, за что уже понесла административную ответственность, воплотив соответствующие штрафы. В целом же «Мемориал»* соблюдает требования закона об «иностранных агентах».

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».