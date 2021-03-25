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Вчера, в 22:18

«Мой дед был расстрелян в 1937 году»: Максим Леонидов поддержал «Мемориал»*

Деятели культуры продолжают негодовать по поводу намерения властей уничтожить общество, занимающееся памятью репрессированных

Фото: Instagram / themaxleonidov

Экс-участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов в интервью «Собеседнику» назвал планы по уничтожению «Мемориала»* событием, которое его обескуражило в новостной повестке уходящей недели.

- История с «Мемориалом»* меня не просто обескураживает, а повергает в недоумение, - сказал музыкант. - Мне казалось, что есть какие-то вещи, которые нельзя трогать. Организация занимается памятью наших предков, наших родственников, погибших и пострадавших в годы репрессий, в годы Великой Отечественной войны. Это наша память, наша история, нельзя это уничтожать. Без этого у нас нет будущего. Но, к сожалению, видимо, не все это понимают.

На вопрос, затронули ли репрессии его семью, Максим Леонидов сказал:

- Да, мой дед был осуждён как враг народа в 1937 году и был расстрелян. Моя бабушка как жена врага народа была отправлена на поселение и лишена родительских прав. Моя мама и её родной брат были разлучены и помещены в разные детские дома. Только в 1956 году мой дед был реабилитирован.

Большое интервью с Максимом Леонидовым читайте в ближайшее время в газете «Собеседник» и на сайте Sobesednik.Ru.

*«Мемориал» российские власти считают «иноагентом»

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