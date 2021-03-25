«В 1950 году я собрал телевизор». Что Зимин рассказывал Быкову о детстве, Навальном и Илоне Маске

«Я бы понял, если бы он остался»

– Вы действительно финансировали отправку Навального за границу?

– Ну, в общем, да. А может быть, сын Борис финансировал, но деньги-то мои.

– Это не очень большая сумма?

– Да нет...

– Надо было ему возвращаться?

– Он смелый человек. Хотя я не уверен, что это надо было делать.

– Вождь должен жить среди народа. В представлении народа это так.

– Я думаю, что такое жесткое требование в условиях наших российских реальностей вряд ли разумно предъявлять. Хотя это, конечно, его выбор. Я бы понял, если бы он остался.

– Вы всякие времена в России знавали, как по вашему внутреннему ощущению, пахнет сейчас переменами или все еще очень надолго?

– Я думаю, что запашок пошел. Пошел.

– Но это не запашок перемен, это запашок гниения, мне кажется все-таки.

– Гниение – тоже перемены.

– Историк Александр Янов утверждает, что Россия в основе своей не противится реформам и всегда была либеральной: было много и избирательных структур, и вече, а холопство – это неестественное для нее состояние. Другие говорят, что сегодняшняя Россия – это Россия в самом естественном своем виде. Как думаете вы?

– Я думаю, что такие однозначные, в достаточной степени примитивные оценки: холопская страна – не холопская страна, – вряд ли адекватны тому, что происходит в России. Есть и холопство, и бунт. Щедрин писал про бунт на коленях. В России есть всё. И всё со всем борется.

– То, что в России всегда презирают власть внутренне и поклоняются ей внешне, то, что в России всегда рассказывают анекдоты про эту власть и всегда бунтуют на коленях – это проявление особого рабства или особой свободы? Ведь и сейчас никто всерьез не относится к пропаганде.

– Абсолютно верно. Но не путайте меня с таким лидером общественного мнения, который знает настроение народных масс. В том кругу, в котором я всю жизнь вращаюсь, начиная со школьных лет, с 59-й школы в Староконюшенном переулке, потом МАИ и так далее, я практически не помню каких-либо других разговоров, относящихся к власти, кроме как неприятие, презрение, негодование. Я в кругу вот такого общения никогда этого холопства не ощущал. Я не говорю о комсомольских собраниях – и то!

– И тем не менее все приспосабливались.

– Наверное, да. Было известно, что можно говорить на собрании, что можно говорить, подняв руку, когда требовалось, и что можно было говорить, сидя в кругу приятелей на тех же самых собраниях. Это было.