Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

«Трамписты – своего рода антиваксеры»

– Как ты отреагировал на известие о том, что Басманный суд лишает тебя чемпионского звания за употребление стимуляторов?

– Сначала – с восторгом: вот теперь-то, подумал я, можно будет на них оттянуться! Но это фейк, кстати отлично придуманный: на него многие купились, меня завалили поздравлениями и сочувствиями.

– Чем ты сейчас в основном занимаешься?

– Примерно четверть моего времени отнимают шахматы – консультирование, как в «Королевском гамбите», работа с юными дарованиями, новые шахматные программы – kasparovchess.com, и могу сказать, что кое-кто из моих учеников добьётся многого.

Ещё четверть – политика, в том числе американская: здесь сейчас крайне интересное время. Я всегда категорически отвергал Трампа и писал об этом открыто, но те, кто сменил Трампа, нравятся мне не больше; вообще тут сейчас наблюдается та классическая русская ситуация, когда раскол в обществе затронул целые семьи, и количество ненормальных с обеих сторон зашкаливает.

Крайне трудно стало к кому-либо примыкать, все скомпрометировано, растёт запрос на молодых лидеров, свободных от груза предрассудков и навязанных табу – людей, способных говорить о проблемах максимально открыто. Есть шанс сформировать нескольких таких политиков. Ещё примерно четверть моего времени занимают русские дела – я продолжаю организовывать вместе с единомышленниками конференции в Литве, пишу, сохраняю сайт Kasparov.ru, печатаю статьи о нынешних российских делах и стараюсь, как могу, поддерживать оппозицию. Ну и last but not least – а может, и главное – я занимаюсь семьёй и детьми, и дети радуют меня больше, чем вся мировая политика.

– Их сейчас сколько?

– Четверо. Старшая дочь – Полина, политолог, живёт в Штатах. Старший сын – Вадим – вдвое здоровее меня по росту, весу и физической мощи, он занимается пауэрлифтингом. В нынешнем браке, с Дашей, – Аида и Николас, и Аида пишет на английском такие эссе в школе, каких мне не написать никогда. Думаю, у неё литературное или журналистское будущее, и общение с младшими доставляет мне больше всего счастья.

– У всех американское гражданство?

– Нет, у меня хорватское. Человеку, который хочет как-то влиять на события в России, американского гражданства лучше не иметь – чтобы не попрекнули. Меня вполне устраивает вид на жительство.

– Я тут прикидывал, по каким линиям идёт водораздел – трамписты и антитрамписты. Пришёл к выводу, что с политическими убеждениями это почти не связано…

– Правильно, потому что ни классических либералов, ни чистых консерваторов сегодня нет.

– А тогда с чем?

– А это и есть самое интересное. Расколота даже русская диаспора, которая всегда более или менее солидарно поддерживала республиканцев из понятного страха перед социализмом. Но и этот монолит рухнул. По моим наблюдениям, сообщества трампистов и антитрампистов примерно совпадают с командами ваксеров и антиваксеров.

– И ты, конечно, за вакцину?

– Разумеется. Причём лично я – за «Модерну», не столько из-за пристрастия к любому модернизму, но потому, что она сопротивляется большему количеству штаммов. Да и «Пфайзер» хорош, и «АстраЗенека» – с которой, насколько можно судить, слизан «Спутник».

– А естественное происхождение вируса… ты веришь в него?

– Мне бы не хотелось впадать во всякого рода конспирологию, в американском докладе на эту тему подчёркивается, что тут много неясностей, – но в версию с панголинами не верю совершенно. Сам я не специалист, но верю специалистам: то, как этот вирус мутирует, вызывает подозрения в его искусственном происхождении. Тем более что Уханьская лаборатория – построенная, кстати, французами – тесно сотрудничала с американцами, когда такие исследования были при Обаме запрещены.

– И всю эту всемирную катастрофу запустили сознательно?

– Нет, конечно. Таких самоубийц нет. Обычная утечка – если долго играть с огнём, он вырывается наружу.